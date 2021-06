Ricardo Anaya respalda candidatura de Miguel Hermida

Boca del Río, Ver.– Cerca de 10 mil boqueños se congregaron este domingo por la tarde en la colonia Fernando Gutiérrez Barrios para caminar junto a Juan Manuel Unánue Abascal, candidato del PAN a la alcaldía de Boca del Río.

Todos vestidos de blanco y azul marcharon por las principales calles de la zona en lo que parecía un autentico carnaval, la algarabía, el baile y los gritos a favor del panista enmarcaron casi una hora de recorrido.

Unánue Abascal se dijo seguro de tener el respaldo de la gente de Boca del Río, toda vez que durante un mes en sus recorridos y reuniones así se lo han externado, incluso la gente que parecía tener otra ideología política, ahora se ha sumado a su proyecto.

«Lo sé porque he recorrido cada una de las colonias de Boca del Río y en todas, la gente me ha refrendado su apoyo porque quiere un gobierno cercano, un gobierno sensible a las necesidades de las personas», dijo.

Unánue se comprometió con toda la gente de Boca del Río a que desde el uno de enero del 2022 va a conformar un gobierno que siga mejorando la infraestructura de la ciudad pero que ponga especial atención en mejorar la vida de las personas.

Foto: Alejandro Ávila

«Me comprometo a trabajar todos los días para que todos los boqueños disfruten de los beneficios de vivir en la ciudad más moderna del estado», subrayó.

Finalmente, reconoció que una de las solicitudes más comunes durante este mes de campaña, fue mejorar el servicio que ofrece la Compañía de Agua de Boca del Río (CAB), además de regular las tarifas, las cuales algunos, consideran muy elevadas.

“Garantizaremos que todos tengan el mejor servicio de agua potable. No permitiremos mala calidad, ni cortes ni desabasto. Tampoco abusos en las tarifas”, culminó.

El candidato del PAN manifestó que tiene la experiencia, el conocimiento y la capacidad para hacerlo posible.

«El próximo domingo 6 de junio arrasaremos en las elecciones y juntos seguiremos haciendo mucho por la ciudad, pero más la gente”.

Por Alejandro Ávila