Richard Branson viajó al espacio este domingo, dos magnates más están pronto a despegar

Richard Branson es el primer magnate en llegar al espacio este domingo 11 de julio y lo hizo a bordo de una nave de su compañía Virgin Galactic, así de esta manera se adelanta al dueño y fundador de Amazon, Jeff Bezos, cuyo viaje está previsto para el próximo 20 de este mes.

«Siempre he sido un soñador, mi madre me enseñó a no rendirme nunca y a alcanzar las estrellas, el 11 de julio, es hora de convertir ese sueño en realidad a bordo del vuelo espacial de Virgin Galactic», señaló el británico.

Foto: La nave nodriza, bautizada con el nombre de Eve en memoria de la madre de Branson.

El vuelo lleva por nombre ‘Unity 22’, debido a que es el viaje de prueba número 22 de la aeronave VSS Unity, su tripulación como se tenía previsto dos pilotos y cuatro tripulantes, uno de ellos el citado Branson. Los otros tres integrantes son el astronauta Beth Moses, el ingeniero Colin Bennett y una vicepresidenta de la compañía, Sirisha Bandla.

La nave nodriza, bautizada con el nombre de Eve en memoria de la madre de Branson, ha despegado poco después de las 10:30 am de la base de Virgin Galactic en el desierto de Nuevo México. El aparato se ha elevado hasta los 50.000 pies de altura, unos 15.000 metros, y desde allí ha lanzado al avión cohete que por sus propios medios ha ascendido hasta el límite de la atmósfera a más de 80 kilómetros de altura.

Hasta el límite de la atmósfera pero no hasta el espacio, critican a Virgin Galactic desde su competencia Blue Origin, propiedad del multimillonario Jeff Bezos, cuyo viaje al espacio está previsto para el día 20 de este mes de julio.

Foto: Los tres magnates por la carrera espacial.

Los tripulantes de la misión han podido disfrutar allá arriba de unos cuatro minutos de ingravidez y han podido apreciar la curvatura del planeta Tierra. Tras el breve viaje espacial el VSS Unity ha descendido y ha aterrizado suavemente en la base de Virgin Galactic. A su llegada a tierra, Branson se ha abrazado a su familia con expresión sonriente y ha publicado un mensaje en el que augura «el amanecer de una nueva era espacial».

Por su parte el tercer magnate en la lista de esta nueva industria espacial privada, Elon Musk, fundador de SpaceX, ha deseado suerte a Branson desde su cuenta de Twitter y ambos han conversado desde sus perfiles y han quedado en verse cuando el británico regrese de su salto espacial.

Cabe mencionar que a el magnate Jeff Bezos, le acompañará al espacio la aviadora que formó parte de un programa de mujeres astronautas en 1961, las Mercury 13, y su nombre es Wally Funk de 82 años de edad.