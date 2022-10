Ringo Starr cancela gira tras dar positivo a Covid

Boca del Río, Ver.- La Orquesta Filarmónica de Boca del Río estará bajo la dirección del maestro Humberto López, el próximo 25 de noviembre en el Foro Boca, para acompañar a los artistas que integran el espectáculo de Rock en tu Idioma.

El ex bajista de Caifanes, Sabo Romo estuvo presente este jueves en el municipio de Boca del Río donde, en rueda de prensa, señaló que los músicos invitados serán: Cecilia Toussaint, Héctor Quijada (La Lupita), Piro (Ritmo Peligroso), Chikis Amaro, María Barracuda, entre otros.

«Hay diferentes aristas en cuanto a esto, y creo que es importante tener esta posibilidad de acercar a mucha gente que tal vez no ha visto una Orquesta en vivo, hemos hecho Teatro del Pueblo, hemos girado por todo el país, prácticamente hemos hecho más de 100 fechas en los últimos 5 años, quitando los dos que ya sabemos que no cuentan, pero esta final es cómo poder invitar al público a un, pues algo diferente, sabes, no pensar necesariamente que el tema de la Orquesta o de lo Sinfónico, o la música clásica le quita peso al rock and roll, o viceversa, que el rock and roll le puede quitar peso a una interpretación magnífica de músicos de primer nivel, es una fusión que nos parece que logra emocionar de muchas formas y desde diferentes trincheras», aclaró Sabo Romo.