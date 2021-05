¿Rivalidad entre tu perro y tu gato? Descubre lo que debes hacer para que se lleven de maravilla

México.- Descubre lo que te espera el presente domingo 30 de mayo de 2021 de acuerdo a los horóscopos para los doce signos del zodiaco por la tarotista y astróloga cubana Mhoni Vidente.

Averigua lo que te espera en el ámbito del amor, salud, dinero, trabajo, familia y amistades y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías que están a tu alrededor. ¡No te los puedes perder!.

Foto: Telemundo

ARIES

En cuestión de salud será un mes lleno de estrés y preocupación, por eso es bueno que hagas ejercicio para liberar toda esa energía negativa.

Este domingo te recomiendo que prendas una veladora roja, le pongas perfume y una moneda enterrada para que le pidas a tu ángel de la guarda que te vaya mejor en cuestiones de dinero. Tus números mágicos son 02, 13 y 40.

TAURO

Te recomiendo que prendas una veladora de color blanco y le pidas a tu ángel de la guarda que te abra los caminos de la prosperidad y verás que tendrás mucha suerte en todo lo que realices.

Las energías positivas van a estar muy fuertes para ayudarte a crecer más en lo económico. Arreglas un asunto legal que tenias pendiente. Tus números son 20 y 53.

GÉMINIS

Si estás en busca de pareja, en este mes te va a llegar alguien del signo Piscis, Aries o Escorpión. Cuídate de problemas de nervios o de espalda. Tu signo tiene la cualidad de salir adelante de todos los problemas y siempre encontrar el éxito.

Te recomiendo prender una veladora de color rojo y poner un vaso de agua cristalino al lado y pedir a todos los ángeles que te llegue la abundancia. Tus números de la suerte son 05, 09 y 21

CÁNCER

En el amor seguirás con tu pareja a pesar de los malos momentos que has vivido los últimos meses. A los que están solteros les vienen amores compatibles de Capricornio, Piscis y Escorpión.

Cuidado con problemas de estómago, trata de ir con tu médico para descartar cualquier enfermedad. Aprovecha esa corriente de buenas energías para sacar adelante tus planes. Prende una veladora azul y córtate el cabello para atraer prosperidad. Tus números de la suerte serán 09 y 88.

LEO

No seas tan terco en situaciones amorosas y tampoco te aferres a personas que no son para ti, es mejor dejar que las cosas fluyan. A los Leo que están solteros les vendrá alguien del signo de Sagitario o Acuario que será su pareja ideal.

Cuidado con problemas con el alcohol o vicios. No discutas con familiares por situaciones sin importancia. Te recomiendo que limpies tu clóset de todo lo que ya no utilices y lo regales. Tus números serán 03 y 27.

VIRGO

Aries y Géminis son tus signos más compatibles y nunca te van a traicionar. Ten cuidado con el estrés, recuerda que también tu energía tiene que descansar y recuperar fuerzas, así que trata de salirte unos días de vacaciones o al campo.

En el amor seguirás con tu pareja muy estable, solo recuerda que cada quien debe tener su espacio y mantener una buena comunicación. Sé más precavido para evitar accidentes en estos días. Tus números de la suerte 05 y 99.

LIBRA

Tendrás problemas de huesos o espalda, así que sigue haciendo ejercicio, pero sin forzarte demasiado. Usa más el color blanco, eso te ayudará a crecer más en lo espiritual.

Ya no seas tan celoso en tu relación amorosa, recuerda que lo mejor de tener una pareja es tenerse confianza. Para los solteros la mejor compatibilidad es con Aries, Sagitario y Géminis. Tus número mágicos para la lotería serán 08, 22 y 53.

ESCORPIÓN

Ten cuidado con los chismes o malas energías que van a estar rodeándote en estos días. En tu familia sabrás de un embarazo que te dará mucha felicidad. A los solteros les llegarán dos amores en el trabajo, así que ten cuidado de no ventilar mucho tu vida privada.

Trata de tomar un curso de computación o redes sociales que te ayude en tu trabajo. Tendrás un golpe de suerte los días martes con los números 04 y 55

SAGITARIO

Tramita tu pasaporte y tu visa, pues en estos días te llega la invitación de irte a Estados Unidos. Te haces un tatuaje. Decides hacerte una cirugía estética o comenzar con una rutina de dieta y ejercicio para que te veas de lo mejor en este verano, recuerda que el Sagitario es el más vanidoso del zodiaco. Tus números con mayor suerte serán 10, 29 y 77.

CAPRICORNIO

Te recomiendo que este domingo prendas una veladora amarilla y te cortes el cabello. Recuerda que tu signo tiene el carácter muy impulsivo y temperamental, así que trata de evitar discusiones y pensar dos veces lo que vas a decir.

Recibes un dinero extra por una comisión o te pagan una deuda. Los que tiene pareja seguirán muy estables y a los solteros les llega un amor prohibido. Tus números con mayor suerte durante junio serán 13 y 15.

ACUARIO

Tus días mágicos serán de mucha suerte para pedir préstamos o solucionar problemas legales que tengas pendientes. Momento de poner un negocio propio, especialmente si se trata de algo relacionado a los deportes, eso se te dará muy bien.

Tu mejor compatibilidad es con los signos de Aries, Cáncer y Libra que sin duda serán la mejor pareja. Prende una veladora azul y pide a tu ángel de la guarda lo que tanto deseas. Tus número de la suerte son el 23, 28 y 30.

PISCIS

Si tienes algún trámite legal o de cambio de trabajo, estos días son los ideales para hacerlo. En este mes se te vienen algunos viajes, aprovecha para mover energías y renovarte por completo. A los Piscis se les complica estar siempre en el mismo lugar y necesitan esos cambios para estar en paz.

Este primero de junio te recomiendo que te pongas mucho perfume antes de salir de casa y prender una veladora de color rojo. Tus número mágicos serán 17, 18 y 94.

Con información de MhoniNoticias