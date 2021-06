Roban imprenta de publicidad electoral, le dejan recado ‘MORENA’

Veracruz, Ver.- La imprenta «Ideas Creativas» ubicada en la avenida Primero de Mayo entre Azueta e Iturbide fue robada nuevamente y por segunda ocasión tras campañas políticas.

Ricardo Díaz Vergara, dueño del establecimiento, relató que al llegar por la mañana se percataron que los candados estaba «volados» y que habían robado documentos de la empresa, cortaron cables de luz e internet, además de llevarse el DVR de las cámaras de videovigilancia.

«A mi oficina entraron a revisar papeles y se llevaron el DVR de todas las cámaras, y a lo último me dejaron un recado, diciendo que, o puesto ahí ‘MORENA’ (…) yo trabajo con todos los partidos, no estoy casado con nadie, es un negocio de imprenta, le trabajo tanto empresario, campañas políticas y todo lo que son negocios locales de aquí de Veracruz, no entiendo cual fue el afán de venir a destrozar el local cuando uno no se mete con nadie», subrayó el empresario.