Robaron por cuarta ocasión el rebombeo de Casas Geo en Coatzintla

Tecolutla, Ver.- Luego de que algunos comerciantes fijos, semifijos y ambulantes que trabajan en la ciudad presuntamente fueran timados por supuestos inspectores municipales; la Dirección de Comercio Municipal los exhortó a que no se dejen sorprender, intimidar u engañar.

«La Dirección de Comercio no trae a cuota a nadie, la Dirección de Comercio no cobra permisos, no agarra moches, y no maneja nada efectivo, todos los permisos que otorgamos se pagan en Tesorería Municipal», informó Jesús Morales Martínez, director de la citada dependencia.

Foto: Jesús Morales Martínez, director de comercio.

Este anuncio lo realizó el funcionario municipal de último momento, tras tener conocimiento que algunas personas se están haciendo pasar por inspectores de Comercio Municipal: «sorprenden a los comerciantes, más a los que vienen de fuera, les cobran cierta cantidad de dinero para dejarlos trabajar o no retirarlos de donde se instalaron.

«Eso no lo hacemos nosotros. Comercio tiene las instrucciones precisas del alcalde de tratar bien a los comerciantes, apoyarlos, darles oportunidad de trabajar. El único tramite que deben hacer es pagar su permiso por uso de suelo y es todo. Ese permiso no se paga en la calle sino en Tesorería Municipal como ya lo habíamos anunciado», explicó Morales Martínez.

De igual forma exhortó a los comerciantes que sin alguien intenta timarlos, acudan al ayuntamiento, reporten a las personas con los elementos policiales o que denuncien las tropelías: «Invitamos a todos los compañeros comerciantes que si algún supuesto empleado municipal intenta extorsionarnos, lo reporten con nosotros o con la autoridad. El gobierno municipal de Tecolutla no hace eso, todo lo contrario, estamos para apoyarlos».

Por Juan Manuel Ferretiz