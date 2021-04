Robert de Niro ¿está en quiebra?

Estados Unidos.- Robert de Niro de 77 años vive momentos económicos difíciles tras el parón de proyectos fílmicos por el coronavirus y ahora con su divorcio de Grace Hightower, el actor está cerca de la ruina.

La abogada de Robert de Niro, Caroline Krauss, declaró que el actor tiene 77 años, y “aunque ama su oficio, no debería verse obligado a trabajar a este ritmo prodigioso porque tiene que hacerlo. ¿Cuándo terminará eso? ¿Cuándo tendrá la oportunidad de quizás no coger todos los proyectos que se le presenten? ¿O no trabajar seis días a la semana durante 12 horas al día simplemente para seguir el ritmo de la sed de la señorita Hightower“.

Robert de Niro se casó con Grace Hightower en 1997, pero sufrieron muchos altibajos y numerosas crisis. Por ello, tras dos años De Niro le pidió el divorcio mientras que ella lo acusó de haberle sido infiel, sin embargo lograron reconciliarse.

La pareja renovó sus votos en 2004, sin embargo, en 2018 decidieron ponerle fin a su matrimonió, lo que inició una larga batalla legal que continúa hasta estos días.

Grace Hightower demandó la mitad de la fortuna de Robert de Niro estimada en 500 millones de dólares.

El abogado de Grace Hightower ha declarado que Robert de Niro no tiene problemas económicos y aseguraba que el actor ganó cinco millones de dólares por actuar en la exitosa película “El Irlandés”; gastó 450 mil dólares en un alquiler de verano en Amagansett en 2019, también gastó 150mil dólares en unas vacaciones de Acción de Gracias y un millón en sus hijos adultos en 2019 y 2020.