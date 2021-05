Robert de Niro se recupera de lesión sufrida en una pierna en NY

México.- Luego de que Frida Sofía diera a conocer que cuando tenía cinco años su abuelo Enrique Guzmán la manoseaba, esto ha tomado fuerza, al grado de que Pablo Moctezuma, expareja de Alejandra Guzmán y papá de Frida Sofía asegura frente a las cámaras de ‘Ventaneando’ que la rockera sacó de su testamento a su primogénita. Por tal motivo, el empresario restaurantero niega que su hija esté tomando revancha tras la decisión de su mamá.

«Me entero que Alejandra la quitó de la herencia, eso a Frida le viene valiendo tres cacahuates, ese no es es el problema aquí. No son departamentos, no son coches, me encantaría que en verdad tomará un paso atrás (Alejandra) y escuchara tantito lo que tiene que decir su hija», dijo Pablo.

Ante esto, a través de sus historias de Instagram Frida decidió alzar la voz asegurando que la herencia de su madre no le interesa.

“Todos pensando que lo que me importa es el dinero, por favor. Fácil sería hacerme la mustia, callarme los abusos y asquerosidades que se callan y hacen ellos ¿cómo para qué? ¡Dinero viene y va, gente! Yo no necesito andar de buitre esperando que se mueran para recibir un dinero… ese es otro. Ubíquense pinch* haters, ni si quiera se imaginan lo que es la fama y el dinero… No se confundan”.

Foto: Web

Con información de TVnotas