Roberto Palazuelos recorre Santa Lucía con elementos del Ejército; dice que le interesa Tulum y sus negocios

Brad Pitt sin duda es uno de los hombres más guapos y después de cuatro años de haberse separado de Angelina Jolie, el actor dio la sorpresa de que había empezado una relación con la modelo Nicole Poturalski, sin embargo, al parecer el amor entre ambos se acabó y ahora el ganador del Oscar está soltero de nuevo.

De acuerdo con el portal Page Six, que fue el mismo que hace un tiempo reveló el romance entre Brad Pitt y Nicole Poturalski, ahora dio a conocer que el amor entre la pareja terminó, ya que de nueva cuenta el actor se encuentra soltero.

El medio menciona que tanto Brad Pitt como Nicole Poturalski ya llevaban tiempo separados, ya que al parecer su relación no era tan formal como se pensaban, además de que las medidas que se siguen en el mundo para evitar contagios de covid-19 dificultaron aún más el distanciamiento, ya que el actor vive en Estados Unidos y su ahora ex novia en Alemania.

Así comenzó la relación de Brad Pitt y Nicole Poturalski Hace unos meses se publicó que Brad Pitt había encontrado el amor y que había comenzado una relación con Nicole Poturalski. De acuerdo con Page Six, el actor de 56 años y la modelo alemana de 27 años se conocieron en el 2019 en Berlín durante el estreno de la última película de Pitt, Once Upon a Time in Hollywood.

En varias citas, la pareja fue captada en Francia así como en Los Ángeles, sin embargo se rumoraba que su relación no era tan seria, esto después de que se publicara que Nicole Poturalski está casa con el restaurador de 68 años Roland Mary, con quien tiene un matrimonio abierto y con quien procreó un hijo de 7 años.

Con información de Milenio