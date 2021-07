Roberto Valerde – Burros domesticados

Usted Dirá…



Por Roberto Valerde García

Hace apenas unos días escribí sobre la pandemia de Covid 19 que a todos nos acecha y titulé mi columna “El Mal de Judas” y recomendé a mujeres y hombres de todas las edades a cuidarnos para evitar que el padecimiento se propague sin control y aumenten las defunciones.

Este domingo, por la mañana recibí la noticia sobre el lamentable fallecimiento del empresario Eugenio Gómez Lemus, propietario del periódico Vanguardia de Veracruz, quien estuvo luchando dos meses contra el virus, permaneció intubado más de un mes y desafortunadamente perdió la batalla. Que descanse en paz y desde este espacio expreso mis sentidas condolencias a su familia.

¿Pero qué cree? La gente no entiende, no se cuida, nada le importa y siguen retando a la muerte. Mire usted este fin de semana, la zona conurbada Veracruz-Boca del Río a reventar, miles en las playas, plazas comerciales, en los restaurantes meseros sin cubreboca, sin aplicar medidas de higiene y aunque en teoría se supone que el ayuntamiento impuso restricciones para la operatividad de ciertos giros comerciales, la mayoría al 100 por ciento de su capacidad.

En Xalapa, Córdoba, Orizaba, Coatzacoalcos, Poza Rica, Tuxpan, Papantla y otros destinos turísticos, miles de personas andan como enajenados mentales en sus #vacaciones de #verano, no obstante que en la radio, la televisión y a través de todas las redes sociales se recomienda quedarse en casa, usar el cubrebocas, lavarse las manos, usar gel y sanitizante, por una oreja les entra y por la otra les sale, parecen verdaderos burros domesticados; no es posible tanta necedad.

En los autobuses de servicio público de pasajeros, choferes y usuarios sin cubrebocas, no se aplica gel a los pasajeros y todo mundo utiliza los pasamanos y los timbres, además de que se mueven billetes y monedas cada instante, en los taxis es lo mismo y las autoridades se echan la bolita entre todos y nadie se hace responsable, no hay alguien que se faje los pantalones y endurezca las medidas, pero sobre todo que aplique sanciones ejemplares que hagan recapacitar a la población.

De cualquier manera hay quienes no desisten en su esfuerzo por evitar una tercera ola de contagios y más muertes, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de sus delegaciones Norte (con sede en Xalapa) y Sur (con sede en Orizaba) llaman a la población a reducir las salidas innecesarias y mantener estrictas medidas de higiene en el hogar, oficina y lugares públicos.

Sugiere el IMSS que aún teniendo el esquema completo de vacunación contra esta enfermedad se debe continuar reforzando las indicaciones de quedarse en casa, evitar viajes y visitas a centros comerciales para hacer compras innecesarias.

Asimismo, mantener la sana distancia de al menos 1.5 metros al ingresar a cualquier recinto o espacio público, al hacer tus compras o en la oficina; hacer uso correcto del cubrebocas; aplicar alcohol gel al 70 por ciento, lavar las manos con frecuencia sobre todo antes y después de tener contacto con las diferentes superficies.

Lo escribo muy en serio, si hay quienes se quieren morir, háganlo, de la forma que usted guste y mande, pero por favor no nos joda la vida a los demás, si quiere ir de vacaciones, gastar su dinero porque el mundo se va a cabar y ya no habrá más oportunidades de salir a divertirse, es muy respetable y usted amable lector que sí es sensato, haga caso de las recomendaciones, se lo pido por favor, no pase a engrosar las filas de los burros domesticados que ni a palos entienden. La vida no retoña. Información, comentarios o sugerencias a rvalerdeg@gmail.com.mx

