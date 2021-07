Roberto Valerde – La doble moral

*Y cuando despertamos de ese sueño, habíamos ganado a Francia 4-1. Camelot.

Por Gilberto Haaz Diez

Madrugada del día jueves, había que desvelarse un poco para ver el México-Francia, un equipo que trae todo para ser campeón olímpico, Francia, y otro al que no le daban nada, ni aspirar a medallas ni aspirar a pasar la primera ronda. Pero las sorpresas suelen ser así. 4.00am. Llueve en esta zona de las altas montañas. Prendo la tele, va a comenzar el segundo tiempo. Va empatado el marcador. Bueno, me dije entre que soñaba con los tres cochinitos, que uno era rey y de repente quiso un pastel, con el empate saldremos ganando siendo Francia una potencia mundial, aunque a veces salen humillados, como en la pasada Eurocopa. Pero el sueño me fue abandonando cuando cayó el primer gol mexicano y luego cayó el segundo y un defensa nuestro se barrió a lo güey para provocar un penalti, que tiró el casi mexicano André Pierre Gignac y anotó, pero llegaron los cambios y luego les clavamos dos más. Esta selección, que un día fue campeona olímpica en Londres en 2012 en final contra Brasil, goles dos de Oribe Peralta, conocido como Horrible Peralta, no es selección de ningunear. Mala la grande del mamila Tata Martino y su Messi, Funes Mori, esos sí andan de capa caída. Mejor mirar y ver a esta selección, cuyos jóvenes dan la vida en cada partido. Gignac dijo la prensa, pidió disculpas a México cuando anotó el penalti, aquí debe todo a este país, bien hecho. Han alegrado al país, lleno de pandemia y de muertes y de gente vacunándose. Vamos por el otro ahora. Los mexicanos dieron un buen juego, Alexis Vega al 47′, Sebastián Córdova al 55′, Uriel Antuna al 80′ y Eduardo Aguirre al 90′ anotaron por México. André-Pierre Gignac, de penal, había acercado a los franceses. Laynez y Antuna los traían locos, locos de contentos. Gignac reconoció: “México nos ganó bien, fueron mejores que nosotros ellos pusieron muchos huevos y por eso nos ganaron. El resultado es justo y no hay ningún temor de reconocerlo. México tiene un gran equipo, vienen con sus mejores jugadores y para mí son claros favoritos para llevarse el oro, junto a España. Veo que son las dos selecciones que tienen todo para ganar el torneo”.

MEXICO-ISRAEL-PALESTINA

El Estado Judío es un Estado independiente. Viven de sus guerras y de sus diferencias con sus vecinos. Son los más nacionalistas del mundo. Y con México no tienen Tratado de Extradición. Los judíos llevan dos mil años en guerras y huyendo en éxodos y persecuciones, y los Campos de Concentración del nazismo acabaron con millones de ellos. Crearon después de la Segunda Guerra Mundial, por mandato de las Naciones, el hogar nacional judío en Palestina. Y nada de ahí los mueve, han guerreado contra todos sus vecinos y siempre tienen el apoyo de Estados Unidos. Declararon su independencia un mayo de 1948, y desde entonces son muy celosos de los votos en la ONU. En 1975, en tiempos de Luis Echeverría, que se había reunido con Yaser Arafat, México votó en su contra y aclaró que el ‘sionismo era una forma de racismo y discriminación racial’, y los mariachis callaron. Israel le envió un boicot a México donde impedía a sus turistas visitarnos y a los empresarios invertir. Echeverría apretó aquellito. Pelearse con esos poderosos no es nada fácil. El boicot nos costó en ese invierno una caída del 25% de los ingresos. Echeverría envió rapidísimo al Canciller Emilio Rabasa a disculparse, pero el daño ya estaba hecho. Así andan ahora, el presidente AMLO en una mañanera los criticó. Marcelo Ebrard debe decirle con claridad como son aquellos y el daño que causan. Sucede que, en la ONU, México votó en contra de Israel, y en represalia aquellos aseguraron que las peticiones de extradición de Tomás Zerón, exdirector de la CIA mexicana, un fugado policía de México, el que compró Pegassu, y allá vive, al igual que el comunicador Andrés Roemer, pues AMLO dice que no los quieren enviar de regreso. El embajador, tuiteó: “Israel no involucra consideraciones políticas al lidiar con peticiones de extradición. Puedo confirmar que las autoridades israelíes han estado en contacto con sus contrapartes mexicanas y han hecho claro el nivel de evidencia y requerimientos de acuerdo a la ley Israel” Pues sí. Sigan votando en contra.

