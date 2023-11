Robos en la Colonia Miguel Hidalgo de Xalapa: Vecinos exigen acción policial

Veracruz, Ver.- Desde la Ciudad de México, la diputada local y aspirante a la gubernatura de Veracruz para encabezar el Frente Amplio Por México, Anilú Ingram Vallines, mostró su desacuerdo con la decisión del presidente nacional del PRI, Alejandro «Alito» Moreno Cárdenas, por lo cual se retiró de la contienda.

La legisladora veracruzana acusó al ex gobernador de Campeche de ensuciar un proceso histórico, por lo cual, a última hora, decidió no entrar a la reunión en la sede del Comité Ejecutivo Nacional, donde se ungiría al candidato del Frente Amplio Por México para la gubernatura Veracruz, donde finalmente se decantaron por, José Francisco Yunes Zorrilla.

«El día de hoy acudí a la ciudad de México para dar continuidad en el proceso de selección de candidata o candidato a gobernador del FAM en Veracruz. Estando yo aquí después de meditarlo todos los días y consultarlo con amigas y amigas correligionarios y con personas que representan organizaciones de la sociedad civil tomé la determinación de no participar en esta mesa donde se repartirán la candidatura a gobernador y las posiciones plurinominales de mi partido, estoy segura que no debo entrar porque es un procedimiento cerrado, en lo oscurito, que no toma en cuenta a las voces de los partidos coaligados y lo que es peor, no contempla a la sociedad civil organizada. Decidí no estar para no formar parte de una farsa de decisión tomada y avalarla sólo por mi propia conveniencia son momentos de congruencia con la sociedad y entender los nuevos tiempos de México y de Veracruz, me preocupa en serio lo que están haciendo pero segura estoy que miles de ciudadanos piensan como yo. Hasta aquí mi participación en la nominación de la candidatura del PRI y del FAM por Veracruz, lamento mucho que Alejandro Moreno haya ensuciado un proceso histórico para Veracruz y le deseo el mayor de los éxitos a quien resulte elegido», sentenció.