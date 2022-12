Rocío Nahle tiene derecho a ser gobernadora de Veracruz: AMLO

Veracruz, Ver.– la secretaría de energía Rocío Nahle García tiene derecho a contender por la gubernatura de Veracruz debido a qué es hija de padres veracruzanos, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La mañana de este viernes el Ejecutivo Federal realizó su conferencia «La Mañanera» en el Museo Naval del Puerto de Veracruz; donde fue cuestionado sobre el destape de la funcionaria Federal.

El presidente de la república dijo que la elección de los candidatos del partido Morena será por encuesta, por lo que no será necesario dejar sus cargos públicos mientras se lleva a cabo.

«No participo en eso (…) No me voy a meter pero sí voy a apoyar a quien gane la encuesta. Estoy seguro que todos los que están participando están conformes con ese método, no es favoritismo, los que están de candidatos de nuestro movimiento son de primera».