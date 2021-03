¡Rompecorazones! Andrés García revela con cuántas mujeres tuvo relaciones

México. – La actriz mexicana Martha Higareda asegura que tiene el don de ver fantasmas y que de hecho ha tenido experiencias de otro mundo.

La protagonista de “Amarte Duele”, dijo en una entrevista para el canal de YouTube “De Todo Un Mucho”, que ha tenido varias experiencias al respecto, siendo la sucedida en su infancia durante una visita a la casa de su abuela, la que más le ha impactado.

Durante la plática con la actriz, esta señaló que en una de estas casas donde vivió la estremecedora historia.

“Yo tenía un recuerdo de estar bajando unas escaleras que iban, no de caracol, es una casa muy grande con pisos, muy imponente, pero era una escalera así como que bajaba así un poco, tipo caracol, pero más bien en escuadra. Yo recuerdo estar chiquitita y un día se me ocurre bajar en la noche porque tenía sed y bajar esas escaleras y quedarme completamente paralizada enfrente de las escaleras porque yo vi, se los juro, que recuerdo esto pero muy fuertemente…una especie de como el del Fauno, como el de esa película como el del Fauno… Cuando yo vi esa película, ay no, una cosa horrible. Cuando yo vi la película del ‘El Laberinto del Fauno’ se los juro que fue de así de ‘no puede ser lo que yo estoy viendo’, una cosa así sentado en una silla con las patas tipo como de cabra y yo me eché a correr y me subí a mi cuarto y me quede en el cuarto”, reveló.

Sin embargo y a pesar de lo impactante de su visión, la actriz de 37 años no le prestó gran interés y fue hasta hace algún tiempo que confirmó que no se trató de su imaginación, sino de un hecho real.

“Pasaron los años, pasó la vida, pasó lo que sea y hace poco estoy platicando con mi hermana y les estoy diciendo. ‘Oye Miri yo te quiero contar, y tengo un recuerdo que no se si fue real o no porque esto es algo que tengo, te tengo que platicar…’ y entonces cuando yo le empiezo a platicar… ‘fijate, en la noche fui bajando las escaleras… nunca se lo he contado a nadie y cuando vi en unas sillas que estaban ahí…’y ella me completa la frase…‘Viste a un hombre con unos cuernos, con unas patas de cabra sentado…’ y le dije ‘¿de qué me hablas?’ y me dice; ‘Yo también lo vi en algunas ocasiones en casa de mi abuelita. Bajé en la noche y me quedé paralizada viendo esto…’ y ella y yo nunca lo habíamos comentado, o sea, las dos vimos esta cosa sentada ahí…y hace poco descubrimos que otra prima nuestra también lo vió”, concluyó.