Rosario Robles: Estoy acusada de omisión y no de corrupción

Maxcanú, Yucatán.– Al reiterar que no se reelegirá, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que al terminar su sexenio en 2024, él se jubilará por completo, pues manifestó que tiene que haber un relevo generacional.

Al supervisar los avances del Tramo 3 del Tren Maya, el titular del Ejecutivo federal reconoció que, a pesar de que pueda ganar alguien de su movimiento en las elecciones de ese año, no hay garantía de continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación.

“Yo voy a estar hasta el 2024, no hay reelección; y además no sólo no hay reelección, que es un asunto de principios, de mis convicciones, soy maderista, es ‘sufragio efectivo no reelección’. Yo considero haber contribuido, voy a seguir contribuyendo al desarrollo de nuestro país y ya vendrán otros, tiene que haber relevo generacional”, dijo el mandatario.