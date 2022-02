Rusia se planta ante EE.UU. en sus exigencias sobre garantías de seguridad

Foto: El País.

Brasil.- Luego de las fuertes lluvias que se han presentado en Río de Janeiro, autoridades confirmaron la muerte de al menos 104 personas, víctimas de las inundaciones y deslizamientos de tierra en la zona montañosa de Petrópolis, ciudad cercana a Río de Janeiro.

Las precipitaciones abundantes que cayeron el martes 15 de febrero generaron una tragedia en Brasil, la región fue golpeada por un diluvio intenso de pocas horas.

“El agua salía a borbotones, el barro salía a borbotones, no pudimos hacer nada. Nuestra ciudad lamentablemente está acabada”, dijo uno de los vecinos a The Associated Press

El dueño de un bar admitió que “nunca había visto algo así”. “Fue como una avalancha, cayó todo a la vez”, aseguró.