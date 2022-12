«Ruta Totonaca» gana el premio «Hola Veracruz» a la promoción turística

Poza Rica, Ver. – De forma arbitraria y realizando acusaciones sin fundamento, Blanca Lilia Soto Lara, fue destituida como encargada de la oficina del Registro Público de la Propiedad con sede en este municipio, junto a ella fueron despedidos nueve servidores públicos, todo por mandato de Celina Quintero Padilla directora general del Registro Público de la Propiedad en el Estado de Veracruz, quien de forma prepotente, indican los afectados, fueron literalmente corridos de las oficinas.

Blanca Lilia Soto Lara cuenta con más de 50 años de experiencia en el servicio público, desde su llegada el pasado 19 de enero de 2019, logró posicionar a la oficina de Poza Rica en los primeros lugares en recaudación ante el Estado, pues de percibir 700 mil pesos paso a recaudar más de 2 millones de pesos a las arcas de Sefiplan , además de recibir más de 22 reconocimientos, entre ellos el que recibió el área de archivos que ganó premios de excelencia por la reparación de más de 2 mil actas que estaban rotas o maltratadas.

Sin embargo, pese a que se logró sacar a la oficina del foco rojo en el que se encontraba desde hace años, cuando se depuró la red de corrupción que afecta a los ciudadanos, el pasado 29 de noviembre de este año, Celina Quintero Padilla, directora general del Registro Público de la Propiedad en el Estado de Veracruz, acudió a las oficinas en esta ciudad, para destituir de manera supuestamente arbitraria y altanera, a Soto Lara vulnerando sus derechos humanos.

La afectada explicó que la funcionaria estatal le dijo: «Ya váyase y lárguese no la quiero aquí», y la amenazó con no entregarle una carta de recomendación si realizaba algún tipo de movimiento en contra a esta instrucción; también manifestó que, pasándose por alto las Ley de Servidores Públicos y la Ley de Entrega-Recepción, se le separó de su cargo y se impuso a Ricardo Ochoa Rivera como el nuevo titular.

«No soy corrupta, ni me aferro al puesto, yo solo quiero que se respeten los protocolos y se respeten los derechos humanos de mis compañeros, interrumpieron a los usuarios, todos como personas merecemos respeto, nos vamos porque se terminó el puesto, pero no porque nos griten y nos corran por comentarios a puerta cerrada», dijo la ex titular del Registro Público de la Propiedad en Poza Rica.

De acuerdo con los representantes legales, se emitirá una denuncia ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, ya que no se le dio a conocer de forma clara la causa el motivo o razón de su separación, también se busca que se reconozca la ilegalidad en la que se incurrió en la separación de Blanca Lilia Soto Lara.

«Vamos a defender nuestra dignidad, nuestro prestigio y nuestra imagen, no el puesto, porque puestos hay muchos y donde quiera nos pueden recibir por nuestra calidad moral, soy una persona de trabajo, de la tercera edad y con muchas ganas de enseñarle a las nuevas generaciones como servir mejor a los ciudadanos», expresó.

Blanca Lilia Soto Lara fue notificada por la Dirección General del Registro Público de la Propiedad, para participar en el proceso de entrega-recepción este lunes 5 de diciembre a las 12:00 horas, sin embargo, este proceso no se llevó a cabo debido a que no se presentó el Órgano de Control Interno, mientras tanto la oficina ya cuenta con un titular que no ha sido designado de forma adecuada.

Por Redacción Noreste