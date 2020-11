Ryan Reynolds afirma que nunca hubiera imaginado tener tres hijas con Blake Lively

México.- Mucho se ha especulado últimamente a cerca de una supuesta boda entre el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto y la modelo Tania Ruiz, pero ella a través de su cuenta de Instagram aclaró la situación.

Tania Ruiz, novia de Enrique Peña Nieto, dice que no se casará con él, aunque muestra en Instagram un anillo de compromiso y desata con ello una gran ola de rumores en redes sociales, además se deja ver y escuchar muy romántica ante comentarios que hace alusivos a su relación con el político mexicano.

Oigan, cómo pueden pensar que esto son un anillo de compromiso. Esto ni siquiera es de oro. Los pueden encontrar, creo, por mil pesos”, menciona Tania en una de sus historias de Instagram al enseñar un precioso anillo.

«Dejen de estar inventando”, pide también a la gente la modelo originaria de San Luis Potosí, México, respecto a especulaciones que han hecho sobre el futuro de su relación con el político.

Tania publicó también en Instagram un mensaje con el que quizá suponía que pronto se casaría con Enrique Peña Nieto, exesposo de la actriz Angélica Rivera.

«Que dure siempre por amor y jamás por costumbre. Forever and never my love”, escribió Tania en una de sus historias, en donde se veía su mano junto a la de un hombre.

La guapa joven potosina se ha manifestado en Instagram durante varias ocasiones como una mujer muy enamorada de Enrique Peña Nieto a quien se refiere como su novio y dice ser muy feliz a su lado, pero en lo que respecta a boda, no hay «nada de nada», al menos por ahora, y dice estar feliz de la vida así con él.

En octubre de 2019, Tania Ruiz dió una entrevista a la revista ¡Hola! y en ella se declaró muy enamorada de Enrique Peña Nieto, aunque no descartó la idea de una boda con el político mexicano.

«Nunca me he querido casar porque nunca he estado cien por ciento segura. Hoy, aunque no esté en nuestros planes, daría el paso sin pensarlo dos veces”, recalcó la guapa modelo en aquel momento.