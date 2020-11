¿Sabías que el color de tu auto revela tu personalidad?

En tiempos pasados la alimentación era totalmente distinta a lo que hoy vemos, antiguamente las personas consumían productos fresco, son contener químicos, sin pesticidas para acelerar su crecimiento, eran más naturales y eran cultivados de una manera más normal.

Tenemos mucha suerte de vivir en un país donde abunda la verdura fresca y los productos de calidad, no todos pueden permitirse comer tan bien. Pero la sociedad de la prisa ha hecho que cada vez más olvidemos nuestra fabulosa dieta y tiremos de productos ya preparados y ultra procesados, cargados de aditivos químicos e ingredientes muy perjudiciales para la salud.

A continuación te presentamos una lista con los alimentos a los que debes decirles adiós para estar sano.

Margarina

Tenemos la falsa creencia de que la margarina es más sana que la mantequilla, pero nada más lejos. Ambas son igual de perjudiciales para la salud. Su composición revela que tiene casi el total de su composición en grasas trans, es decir, grasas insaturadas que hacen que tengamos colesterol y con ello problemas cardiovasculares. Además, tiene también muchísima sal con lo que aumenta el riesgo de padecer hipertensión. Este es un alimento que no se debería de consumir a diario.

Eroski Consumer

Refrescos

Muchas veces nos sentamos en una terraza y sin pensarlo, pedimos una Coca Cola. El consumo de este tipo de bebidas se ha extendido de tal manera que hay gente totalmente enganchada que no es capaz de no beberse varias al día. Esto es porque los refrescos producen adicción, su composición hace que dependas de ellos y es por el azúcar. Estas bebidas no son más que agua, azúcar y gas, sin ningún tipo de aporte nutricional. Engordan muchísimo y te pueden provocar problemas de diabetes.

Foto: Expansión

Pan Blanco

El pan de antes no es como el de ahora. No es que el pan sea malo en sí, es que ya no lo fabrican de manera natural. Antiguamente se hacía con productos de calidad naturales y el pan no podía faltar en una alimentación equilibrada. Hoy en día el pan está hecho con harinas refinadas de bajísima calidad, azúcares, grandes cantidades de sal. Todo por abaratar los tiempos y los costes de producción y jugando con la salud de las personas. Si conoces en tu ciudad alguna panadería tradicional, mejor cómpralo allí.

Foto: Selecciones

Botellas De Zumo

Una vez más las prisas con las que vivimos nos perjudican gravemente la salud. Estos zumos embotellados apenas tienen fruta, si te fijas en la etiqueta lo comprobarás por ti mismo. En cambio tienen muchos aditivos químicos y una cantidad de azúcar añadido descomunal, nada necesaria ya que la fruta es dulce de por sí. El consumo desproporcionado de azúcar puede crear problemas como la diabetes. Lo mejor es no consumir este tipo de productos ultra procesados y exprimir tú mismo la fruta.

Foto: Cocina Delirante

Atún Fresco

Aunque sea un producto de un sabor excepcional y unas cualidades muy buenas, no es recomendable el consumo habitual de atún de fresco y te voy a explicar por qué. El atún mientras se alimenta en el mar, consume también altas cantidades de mercurio durante su vida. Ese mercurio se queda para siempre en su cuerpo y cuanto más grande sea el atún, más mercurio tendrá. Este, es altamente perjudicial para la salud de los humanos ya que es una potente neuro toxina que puede provocar graves problemas. El atún enlatado no tiene tanto mercurio como el fresco.

Foto: Nestlé Cocina

Miel Ultra Procesada

La miel que encontramos en el supermercado no es nada buena para el consumo. Está sometida a muchos procesos de pasteurización donde pierde casi todos sus nutrientes beneficiosos y le añaden azúcar refinado cuando la miel ya tiene su propia azúcar natural. La miel buena es la natural, sin añadidos y sin procesos de pasteurización. Es un buen antioxidante y refuerza nuestras defensas. Lo mejor es comprarla en pueblos o en tiendas de productos tradicionales.

Bebidas Energéticas

Estas bebidas consumidas de manera habitual te pueden provocar graves problemas de salud como la hipertensión, la diabetes o incluso infartos. Esto es porque contienen sustancias estimulantes como la taurina y la cafeína además de grandes cantidades de azúcar. Este tipo de bebidas son como un cóctel molotov para el estómago y para nuestra salud. Es mejor evitarlas a toda costa y si te sientes cansado, tómate un té o un café solo.

Foto: Muy Interesante México

Fiambre

Hay que tener mucho cuidado con este tipo de productos y mirar bien la composición en la etiqueta antes de consumirlos. Normalmente llevan multitud de aditivos químicos y conservantes, altamente perjudiciales para la salud y que producen cánceres y alergias. Además, hay que fijarse en el porcentaje de carne que llevan porque en la mayoría de los casos no supera el 60% del total. Todo lo demás son aditivos para rellenar y abaratar costes.

Foto: Cucinare

Cereales Con Azúcar

Estamos acostumbrados desde pequeños a comer estos cereales en el desayuno. Los publicistas nos han bombardeado siempre con anuncios haciéndonos creer que consumir estos cereales es lo más sano del mundo. Sin embrago no es así, estos cereales están sometidos a procesos de coloración artificial y lo peor de todo, son casi todo azúcar. El azúcar produce un sinfín de complicaciones de salud y debemos reducir su consumo al máximo posible. Existen hoy en día multitud de cereales sin azúcares añadidos mucho más saludables.

Foto: Bol de cereales

Exceso De Sal

Los extremos, en cualquier cosa de la vida, no son buenos. Así es que la sal es un mineral necesario para algunas funciones de nuestro organismo pero consumida en exceso es un problema grave. Puede provocar hipertensión y problemas vasculares, retención de líquidos etcétera. Lo ideal es consumir muy poquita sal y los expertos aseguran que el máximo diario no puede pasar los 5 gramos. Además cuando nos acostumbramos a tomar poca sal, los alimentos saben mucho mejor.

Foto: Sal Roche

Lácteos

Entre los lácteos tenemos infinidad de productos que no son beneficiosos para la salud, mantequillas, nata, quesos, mayonesa, yogures, etc. Se recomienda su consumo pero esporádicamente, y esto es porque contienen mucha grasa insaturada que aumente el colesterol y nos provoca obesidad y problemas cardiovasculares. Además hay que fijarse bien en las etiquetas ya que suelen llevar también azúcares añadidos. Además los lácteos no se digieren muy bien y provocan inflamación de las mucosas.

Foto: Revistas Especializadas

Latas De Conservas

Los alimentos enlatados por lo general llevan muchos aditivos químicos y conservantes para que el producto se mantenga en buen estado durante mucho tiempo. Todo esto hace que pierda sus nutrientes naturales y sus efectos beneficiosos. Con lo cual estrás comiendo algo que no te aporta ningún beneficio saludable. Al contrario, el sabor que se mantiene es gracias al glutamato, una sal química potenciadora del sabor y altamente perjudicial y adictiva.

Foto: Eroski Consumer

Pastillas Tipo Avecrem

Este tipo de pastillas que se usan para cocinar están llenas de químicos como el glutamato de sodio o aceites muy perjudiciales para la salud y el medioambiente como el aceite de palma. Todo para enganchar a la gente y abaratar costes aun sabiendo que son cosas malas para la salud. Lo ideal es hacer un caldo nosotros mismo y con ellos cocinar nuestros platos. Puedes hacer uno grande y congelar varios tuppers para cuando los necesites.

Foto: Wikipedia

Quesos

El queso es un producto delicioso, lo hay de mil maneras y sabores y ha sido consumido desde tiempos inmemoriales. Además tiene muchos beneficios para la salud como mucha vitamina B12 y fósforo, sin embargo, también es pura grasa insaturada. No debemos consumir queso de manera habitual ya que corremos el riesgo de sufrir obesidad y arterias obstruidas de grasa. Es un producto para comer de vez en cuando y si tienes colesterol lo sentimos, totalmente prohibido.

Foto: El Español

Bebidas Alcohólicas

El alcohol es un problema muy grave que no debe ser tomado a broma. La mayoría de las personas que consumen alcohol aunque solo sea en fines de semana son alcohólicas. Esta sustancia tan aceptada socialmente provoca fuertes adicciones y problemas no solo de salud sino también sociales y económicos. La intoxicación que provoca hace que la gente se vuelva irascible y pierda el miedo a las cosas, provocando miles de muertes al volante cada año. Es motivo de divorcios y peleas y provoca cirrosis, insuficiencia cardíaca y problemas de estómago.

Foto: Público

Alimentos Rebozados

Ni se os ocurra consumir alimentos rebozados habitualmente. Pueden estar deliciosos pero se recomienda su consumo muy esporádico ya que están bañados literalmente en aceite y empanados en harinas refinadas. Si los comes en casa al menos puedes controlar el freírlos en aceite de calidad y con harinas buenas, pero en la calle no sabes que productos están usando y pueden ser de baja calidad. Además los fritos se digieren muy mal, provocan gases y reflujos.

Foto: Cocina Casera

Dulces Ultra Procesados

La bollería industrial es un gran problema entre los niños de hoy en día. Según prestigiosos estudios, la obesidad infantil ha crecido mucho desde unos años hasta ahora y todo esto es debido a la mala alimentación de hoy en día. En vez de darles un buen bocadillo como antiguamente, se les dan bollos industriales que no tienen nada de nutritivo y sí kilos de azúcar, glutamato para que no se sacien y se enganchen, aceites de palma e ingredientes de muy baja calidad.

Foto: Rouge Perfil

Palomitas De Maíz

Los paquetes de palomitas de maíz que encontramos en el supermercado no son nada saludables. Son muy llamativos porque traen sabores o colores pero todo esto hace que sean productos ultra procesados, llenos de aditivos como los colorantes, el glutamato, azúcares, aceites de palma, grasas insaturadas como la mantequilla o grandes cantidades de sal. Lo ideal sería tostarlas al natural sin ningún otro ingrediente adicional. De esta manera, tenemos un snack saludable, natural y ligero.

Foto: Alimentología Cruda

Chocolate blanco

Azúcar, leche y manteca de cacao. Esa es la composición del chocolate blanco, el cual no existe de manera natural, es un ultra procesado y tiene mucha más grasa y azúcar añadido que el chocolate negro natural o incluso que el chocolate con leche. Lo ideal es consumir el chocolate en porcentajes de pureza muy altos y sin azúcares ni edulcorantes artificiales. Así evitaremos problemas de obesidad, colesterol y diabetes.

Foto: Comercial Adele

Salsas De Bote

Este tipo de salsas en botes de cristal o en bricks no son nada saludables para nuestro organismo. Están elaboradas de manera artificial con productos poco naturales y añadiendo un sinfín de aditivos tóxicos para el cuerpo como el glutamato mono sódico, conservantes, colorantes, azúcares y aceites de baja calidad. Lo que menos tienen es productos naturales, lo ideal sería hacerlas de manera casera y con productos frescos.

Foto: Ok Diario

Pizzas

Pizzas, esas cosas tan deliciosas que son redondas, vienen en cajas cuadradas y te la comes a triángulos. Son irresistibles pero has de saber que su consumo habitual puede ser muy perjudicial para tu salud. La masa está hecha de pan, es decir, harinas y sales, y el resto de ingredientes, salsas, quesos y demás en conjunto hacen que una pizza entera tenga más de 2000 calorías. La comida de todo el día. Además si son compradas seguro que los productos utilizados en la fabricación no son de mucha calidad.

Foto: Covive

Arroz Blanco

Es mejor consumir arroces integrales ya que poseen mucha más fibra que es saludable y necesaria para nuestro cuerpo. El arroz blanco es más pesado que el integral y posee menos vitaminas y minerales. Además el arroz es un carbohidrato, lo cual significa que si no lo quemas se convertirá en azúcar en tu cuerpo. Algo muy perjudicial para personas con problemas de diabetes. Si quieres evitar tener problemas de salud en el futuro, mejor integral.

Foto: La Vanguardia

Café

El café en sí no supone un problema para el organismo si lo consumimos adecuadamente. Esto quiere decir, consumirlo solo, sin leches ni edulcorado con azúcares o similares. El café es un estimulante natural y un potente antioxidante. Pero tampoco hay que pasarse con él porque puede generar problemas de sueño o nerviosismo. Lo ideal es no superar las tres tazas al día y siempre solo.

Foto: Food and Travel

Leche

Tenemos la falsa creencia de que hay que consumir leche durante toda la vida para fortalecer los huesos pero esto no es verdad. La leche apenas aporta calcio a nuestro cuerpo, tendríamos que bebernos litros y litros al día para eso. Además la leche tiene muchas grasas saturadas y en el proceso de pasteurización se le añaden antibióticos. Una opción mucho más saludable sería consumir leches vegetales sin azúcares añadidos.

Foto: Fuentes de Leche

Comida De La Abuela

Con comida de la abuela nos referimos a los típicos pucheros con todo tipo de cosas dentro como por ejemplo chorizos, tocino, jamón, morcillas, etc. Todos estos elementos hacen que la comida sea muy pesada y altamente grasa. No podemos de ninguna manera comer este tipo de platos a diario ya que nos pondremos obesos y con colesterol del malo. Lo mejor es limitar su consumo esporádicamente o hacerlos solo con verduras.

Foto: La Marihuana

Tartas

Existen infinidad de tartas, postres y dulces y tenemos como costumbre comernos algo así después de las comidas. Esto es un gran error ya que estos productos contienen muchísima azúcar añadido, aceites grasos y harinas refinadas que harán que nos pongamos gordos y con colesterol alto. Lo ideal después de comer para saciar esas ganas de algo dulce es tomar una pieza de fruta y solo comer dulces muy de vez en cuando.

Foto: Guía Repsol

Mantequilla

Antes de usar mantequilla en lo que vayas a hacer, prueba mejor a usar aceite de oliva. Tanto para tostadas como para cocinar o hacer dulces, es mucho más saludable que la mantequilla. Aunque el aceite también es grasa, es grasa de la buena, con omega 3 y totalmente necesaria para nuestro organismo. Esta grasa produce el colesterol bueno que debemos tener en la sangre, en cambio la mantequilla produce del malo y colapsa las arterias.

Foto: As

Casquería

Se conoce con el nombre de casquería a todos los órganos de un animal que sirven para consumo alimenticio a parte de la carne. Esto es por ejemplo, el corazón, las tripas, la lengua o el hígado del animal. Estos guisos se conocen desde mucho tiempo atrás para remediar la anemia ya que tienen mucho hierro pero también son alimentos con muchísima grasa que hará que te suba el colesterol del malo fácilmente. Es mejor no abusar de este tipo de alimentos.

Foto: Blog de Jorge Guitián

Sobres De Sopa

Los sobres de sopa que venden en el supermercado no son nada recomendables para la salud. Llevan entre sus ingredientes muchos aditivos químicos para darles sabor y conservarlas mejor como el glutamato. También llevan aceites refinados de baja calidad que son muy altos en grasas insaturadas y nos provocan colesterol del malo. Además también llevan grandes cantidades de sal y azúcares añadidos. Lo mejor es prepararlas en casa de forma natural.

Foto: PusherPop

Mermelada

Para conseguir que la fruta triturada tenga esa textura y se conserve por tanto tiempo sin ponerse mala, el secreto es añadir una grandísima cantidad de azúcar. El azúcar, al igual que la sal o el vinagre, son buenos conservantes pero son ingredientes que en cantidades altas producen problemas de salud. En este caso, el porcentaje de fruta de un bote de mermelada suele ser muy poco y muy alto en azúcares, colorantes y demás aditivos. Es mejor no consumir estos productos o fabricar la tuya de manera natural sin azúcar.

Foto: Animal Gourmet

Tortas de arroz

Este tipo de alimento se vende como saciante y dietético pero nada más alejado de la realidad ya que están hechas de arroz. El arroz es un carbohidrato que da energía al cuerpo, si lo quemas no pasa nada pero si no lo quemas se convertirá en azúcar y engordarás. Así que es mucho más recomendable comerte una pieza o dos de fruta y así te saciarás, te aporta vitaminas y no te engorda.

Foto: 123RF

Encurtidos

Hay que vigilar siempre las etiquetas de los productos que consumimos habitualmente ya que determinados ingredientes pueden causarnos serios problemas de salud. Los encurtidos son un aperitivo ideal, sano y nutritivo pero tenemos que fijarnos en qué están conservados. Si leemos la etiqueta y llevan mucha sal mejor consumir otros que vengan en modo natural. Hay que consumir como máximo cinco gramos de sal al día y los encurtidos están literalmente bañados en sal.

Foto: Vix

Edulcorantes

No hay nada peor que un edulcorante químico, casi es preferible añadir azúcar antes que un edulcorante a base de sustancias no naturales. Ni los que son líquidos, ni es pastillas, ni en polvo, ninguno son buenos para la salud. El único edulcorante natural que existe es la stevia, que es de origen japonés pero antes de usarlo debes mirar bien la etiqueta para ver si es natural 100% porque es cara y normalmente la mezclan con químicos también.

Foto: 65 y Más

Aperitivos De Cereal

Las típicas barritas de cereales, aunque te las vendan como algo sano y nutritivo y hasta dietético, que no te engañen, no es así. De hecho son bastante perjudiciales para la salud, son un producto ultra procesado en el que el cereal pierde todos sus nutrientes naturales y le añaden cantidades de azúcares añadidos, gelatinas o confituras, chocolates, aceite de palma, etcétera. Toda una bomba calórica para el organismo que no aporta nada saludable.

Foto: 123RF

Aceites Vegetales Refinados

Lo mejor para saber que estamos consumiendo un aceite de calidad es consumir siempre aceite de oliva virgen extra. Y ningún otro aceite. Todos los demás aceites vegetales son aceites sometidos a un proceso de refinamiento que hace que sus propiedades naturales se pierdan y que el producto final sea un aceite barato pero muy perjudicial para la salud. Estos aceites son de muy mala calidad y son pura grasa insaturada, la cual provoca colesterol del malo.

Foto: El Universal

Soja Falsa

La soja es un alimento que está de moda desde hace unos años en el mundo entero. Es un producto muy saludable y muy versátil que combina con muchos platos diferentes y los veganos y vegetarianos han encontrado en ella un sustituto muy veraz de la carne. Por consiguiente su consumo se ha disparado pero su fabricación no da para más y han comenzado a surgir criaderos de soja transgénica de dudosa procedencia y la cual no tiene los mismos nutrientes que la verdadera. Hay que mirar una vez más las etiquetas para ver de dónde viene.

Foto: Guía de Suplementos

Chucherías

Una alternativa muy saludable a las chucherías sería una pieza de fruta fresca o frutas secadas. Son dulces igualmente pero el azúcar que llevan es natural de la fruta. Las chucherías en cambio, son productos artificiales, hechos a base de cartílago de animal y cantidades enormes de azúcar refinado, el cual puede provocar serios problemas de caries o incluso de diabetes. Es mejor no tomar este tipo de alimentos nunca.

Foto: Consumo

Vinagre Balsámico

Una vez más tenemos a nuestro peor enemigo, el azúcar. El vinagre balsámico está delicioso y combina perfectamente con ensaladas y guisos. Además se ha puesto muy de moda en todas las mesas y está en todos los supermercados pero es un producto que no podemos consumir habitualmente por lo que ya hemos comentado, las grandes cantidades de azúcar que tiene. Si quieres prevenir futuros problemas de diabetes, no abuses de este tipo de vinagres, mejor vinagre de manzana.

Foto: Ok Diario

Helados

Los helados están deliciosos y gustan a todo el mundo, niños y adultos, sin embargo no es aconsejable comer todos los días helado y hay que limitar su consumo a esporádicamente ya que son una bomba de grasas saturadas que provocan obesidad y colesterol y azúcar añadido que provoca caries y en un futuro puedes tener problemas de diabetes. Todo lo más bueno es perjudicial pero si te lo tomas de vez en cuando como un premio te sabrá mejor.

Foto: Alimentos

Yogures

Los yogures en sí no son malos para la salud, lo que es malo una vez más. Es el proceso al que han sido sometidos y los aditivos que les echan para que se conserven. Esto hace que pierdan sus nutrientes y sus propiedades y además añaden grandes cantidades de azúcares que son malísimos para el organismo. Lo ideal sería consumir yogur natural sin nada más, ya que es un excelente prebiótico.

Foto: As

Alimentos Sin Gluten

Aunque sean alimentos para enfermos de celiaquía, no quiere decir que sean productos saludables. Estos productos han sido sometidos a tratamientos especiales para retirar la proteína del gluten y en consecuencia deben añadir un montón de aditivos para que el alimento sepa y se vea lo más parecido al original. Como resultado son productos ultra procesados que no hacen ningún bien a nuestro organismo. Es mejor consumir verduras y frutas frescas, carnes, etcétera, que no tienen gluten y limitar el consumo de estos productos a esporádicamente y solo si eres celiaco.

Foto: Ser Padres

Salsa de Soja

El problema de la salsa de soja es que contiene muchísima sal. La soja en sí es muy buena para nuestro organismo pero al tratarla para convertirla en salsa se le añaden cosas en exceso, como en esta ocasión, la sal. La sal produce retención de líquido, hipertensión y problemas cardiovasculares así que debemos limitar su consumo a 5 gramos diarios como mucho. Y la salsa de soja tiene demasiada sal.

Foto: Oriental Market

Palitos De Cangrejo

Aunque en su nombre ponga “cangrejo”, este producto lleva de todo menos ese crustáceo que tanto gusta. El palito de cangrejo está hecho a base de desechos de pescado que no es apto para venderse en filetes, bien por su aspecto o por ser sobras. Se tritura todo bien y se añaden colorantes y químicos y conservantes para que tenga la textura y el sabor que tienen. Como ya sabéis, no es conveniente comer productos ultra procesados y los palitos de cangrejo lo son.

Foto: Alimente

Coco

Aunque se trate de una fruta, el coco tiene nada menos que 355 calorías en tan solo 100 gramos de producto. Ya es para pensárselo el comérselo, solo cien gramos tienen las mismas calorías casi que una hamburguesa completa. La diferencia es que el coco tiene grasas saludables como el omega 3, necesario en nuestro organismo, pero hay que consumirlo de manera moderada ya que no dejan de ser grasas y podemos engordar mucho.

Foto: El Confidencial

Frutas Secadas

Este tipo de frutas están geniales como aperitivo, te puedes comer un puñadito de pasas, unos orejones o unos deliciosos dátiles en sustitución de cualquier postre dulce como tartas o galletas. El único problema es que al secarse, estas frutas generan más azúcar de la que ya tenían antes y no debemos abusar de ellas para evitar problemas de salud relacionados con el consumo excesivo de azúcar.

Foto: 123RF

Avena No Natural

Este cereal tiene múltiples beneficios para la salud, tiene mucha fibra, es altamente saciante y ayuda a reducir los niveles de colesterol del malo. Sin embargo estamos hablando de su forma natural. Si la consumimos ultra procesada, en barritas, en copos con sabores, etcétera, ya no tendrá estos beneficios sino que será perjudicial para nuestra salud al añadirle azúcares refinados y aditivos químicos. Lo mejor es fijarse bien en que ponga en el paquete 100% natural.

Foto: Sol Natural

Productos Ahumados

Este tipo de alimentos no están ni cocinados ni crudos pero existe el riesgo de que el procedimiento no está bien hecho y permanezca en el alimento la bacteria botulínica, la cual puede producir serios problemas neurológicos por intoxicación. Lo ideal es consumir estos alimentos muy esporádicamente y cocinar siempre muy bien los alimentos antes de consumirlos. Aunque pueda parecer tentador comer cosas crudas, esto es algo muy peligroso para la salud.

Foto: Animal Gourmet

Ultra Congelados

Todo alimento que haya sido congelado pierde sus nutrientes, incluso su textura y su sabor. Tener bolsas y bolsas de cosas congeladas en la nevera solo por no tener tiempo de cocinar es contra producente porque estarás comiendo alimentos insípidos y no te aportarán nutrientes ni la energía necesaria para el día a día. Aunque sea más costoso, mejor tener productos frescos y cocinarlos tú mismo. Lo disfrutarás mucho más.

Foto: Con el Morro Fino

Productos Light

“Todo lo light sabe a light”, decía un anuncio de la televisión, y qué razón tiene. Y es que por mucho que lo intenten, los productos desgrasados no saben igual que los normales. Es cierto que estos alimentos tienen menos grasas pero el proceso para conseguir esto incluye añadir otras cosas peores que la grasa como aditivos químicos. Casi es mejor comer el producto original en pequeñas cantidades que comerte un producto light del tirón.

Foto: Vix

Con información de Worldemand

También te puede interesar ver: ¿Quieres reducir tu papada?, te mostramos unos ejercicios que te ayudarán a conseguirlo