¡Saca las palomitas! Estrenos de Netflix para marzo 2023

La entrevista de Shakira con el periodista mexicano Enrique Acevedo, en la que habla sobre cómo la música la rescató tras su ruptura con el exjugador Gerard Piqué, dejó varias frases sobre su proceso de recuperación y de su música.

Las frases más destacadas de la entrevista de Shakira

La intérprete colombiana dijo que ella habla del amor (en todas sus facetas) en sus canciones porque tal vez alguna de ellas puede ayudar a alguien.

“El arte yo creo que tiene una función, además de incomodar, también de representar, representar idiosincrasias y creo que a través de mis canciones siempre he sentido que puedo y que tengo el deber también de usar mi voz y prestársela a aquellos que quizá no pueden hablar”.

Sus canciones hablan más que ella misma

“En mis letras y mis canciones en general, mi música, son más elocuentes que yo misma. Y siempre a través de mi música no he intentado otra cosa más que ser honesta y utilizar mi música como una catarsis, como una una terapia. Mis canciones quizás son la mejor terapia. Son más eficaces que una visita al psicólogo, al psicoanalista”.

Sobre lo de tener una familia para sentirse completa como mujer

“Yo también compraba esa historia de que una mujer necesita un hombre para completarse, una familia. Yo también tuve ese sueño de tener una familia en la que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo. No todos los sueños en la vida se cumplen, pero la vida encuentra una forma de compensarte de alguna manera y creo que conmigo lo ha hecho con creces, con estos dos niños estupendos, maravillosos, que me llenan de amor cada día”.

Shakira ha sido dependiente de los hombres

“Siempre he sido bastante dependiente emocionalmente de los hombres”.

Sobre su valor propio tras el fin de su relación

“Ahora me siento completa porque siento que dependo de mí misma y que además tengo dos niños que dependen de mí, así que tengo que estar más fuerte que una leona”.

“Yo me basto a mí misma hoy en día, que cuando una mujer tiene que enfrentar los embates de la vida sale fortalecida y cuando sale fortalecida es porque has aprendido a conocer tus propias debilidades, a aceptar tu vulnerabilidad también, a expresar eso que se siente, ese dolor”.

Con respecto al duelo a su relación

«Esa fortaleza para que sea verdadera y no sea una fachada, tiene que ser una fortaleza como el resultado de vivir un duelo, de aceptarlo, de entender, de tolerar la frustración, de que hay cosas en la vida que no salen como uno quiere, de que hay sueños que se rompen y que hay que recoger los pedacitos del suelo y volverte a reconstruir”.

La importancia que tuvo para Shakira su colaboración con Bizarrap

“Yo creo que alguien ha tenido que tomar una foto del día que trabajé en la sesión 53 con Bizarrap, un antes y un después. Entré al estudio de una forma y salí de otra. Y esa es una de las cosas que más le agradezco a Biza, me ha dado como ese espacio, esa oportunidad de desahogarme. Y sí que fue un gran desahogo, necesario, también para mi propia sanación, para mi propio proceso de recuperación. Creo que estaría en un lugar muy distinto, si no hubiese tenido esa canción, la posibilidad de expresarme, de pensar en el dolor”.

Sus fans: su mayor apoyo

«Me he sentido realmente apoyada por mi público. Jamás esperé que fueran a ser tan claves para mí. Ayudarme a levantar cuando estaba en el piso, cuando estuve en el piso (que estuve un buen rato en el piso), me dieron la fuerza y el valor de levantarme y decir bueno, estoy lista para el próximo round y que venga la vida y que me muestre qué más hay«.

Sobre su resiliencia

“Lo difícil para el ser humano cuando le toca enfrentar situaciones inesperadas es que no sabemos cómo vamos a reaccionar. No creemos en nuestra propia resiliencia. Y yo no sabía que podía llegar a ser fuerte. Siempre creí que era más bien frágil. Y es verdad que tengo un poco de todo. Pero hay que tener fe en uno mismo”.

Con información de CNN en Español