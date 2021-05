Sale Pepe Kirsch a pedir el voto

Veracruz, Ver. – El presidente municipal de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, aseguro que al momento no ha sido citado por ninguna instancia por la presunta falsificación del documento que avala la residencia en la ciudad, de su hermano Miguel Ángel Yunes Márquez, quien es el candidato a suplirlo en la alcaldía.

El edil panista calificó como lamentable que las personas que lo acusan, no conozcan las leyes, pues afirmó que los que han sido señalados cuentan con la facultad para realizar dicho trámite.

“No, no me han citado a declarar, pero si me citan con mucho gusto iré, pero me da pena que no conozcan de derecho prácticamente nada, hablan de falsificar un documento cuando todas las personas señaladas tienen funciones y están facultadas por la ley”, expresó.