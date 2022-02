San Valentín: somos compatibles como pareja, un estudio neuronal lo revela

México.– Descubre lo que te espera el presente fin de semana del viernes 11 al domingo 13 de febrero de 2022 de acuerdo a los horóscopos para los doce signos del zodiaco por la tarotista y astróloga cubana Mhoni Vidente.

Averigua lo que te espera en el ámbito del amor, salud, dinero, trabajo, familia y amistades y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías que están a tu alrededor. ¡No te los puedes perder!.

Foto: Diario Correo

Aries

Fin de semana de salir de viaje de imprevisto por cuestiones de trabajo, va a ser muy rápido, pero provechoso y que te va a dejar buenas relaciones públicas. La abundancia va a tocar a tu puerta. Deja de esperar a que te llegue el amor, si realmente lo quieres tienes que salir a buscarlo. El día 14 febrero te viene una invitación a comer y un regalo que no esperabas por parte de un amor nuevo. El signo Aries es el más festejado en esta celebración por ser el más carismático y apasionado. Arreglas asuntos legales a tu favor que te va a ayudar a estar más tranquilo en tu vida. Ya no seas tan determinante con tus amistades, recuerda que ser amigo es incondicional. Te viene un golpe de suerte con los números 21 y 39. Trata de usar más los colores rojo y amarillo, eso va a acrecentar tu buena suerte.

Tauro

Fin de semana de estar muy divertido con ganas de salir de viaje. Te busca un familiar para invitarte a una fiesta este domingo. Días de estar haciendo más ejercicio y escapar del estrés, recuerda que tu signo es el toro y eso hace que el contacto con la naturaleza te haga estar liberando todas esas energías negativas que te puedan afectar. Este día 14 de febrero recibes una propuesta de amor formal y por fin tendrás una pareja que te hablará de estar en un compromiso. A los que están solteros les llegarán varias invitaciones de salir a cenar. Cuídate de problemas con tu carácter explosivo y trata de medir las consecuencias de tus actos. Tendrás un golpe de suerte con los números 3 y 55. Trata de usar unos zapatos nuevos para que pises la suerte toda la semana.

Géminis

Tomarás decisiones importantes que van a afectar tu entorno laboral. Cuídate de chismes a tu alrededor, recuerda que tu signo levanta muchas envidias y por eso debes ser más discreto con tus éxitos y planes. Recibes la invitación de salir de viaje con tu pareja este 14 de febrero y te la vas a pasar de lo mejor. Te haces unos estudios médicos y todo te sale de lo mejor. Recuerda que siempre debes de terminar lo que empieces y más en cuestión de estudios. Tendrás un golpe de suerte con los números 2 y 34. Usa algo de oro o plata para que la suerte este presente contigo. Atravesarás una época de abundancia, te recomiendo que te pongas ropa de color azul fuerte y blanco para atraer más la suerte. Recibes un dinero por parte de un pago extra de tu trabajo. Cambias el plan de pagos de tu celular.

Cáncer

Días mucha creatividad para realizar proyectos personales. Tu signo siempre está innovando en formas de crecer en lo profesional y este fin de semana se te va a dar una junta en cuestiones de cambios positivos en tu trabajo, solo trata de no querer imponer tu decisión. Son tiempos de ahorro y estar analizando un cambio en tus gastos, solo trata de invertir en tu persona y en tu casa, eso es la mejor inversión. Este 14 de febrero te llega la propuesta para vivir en pareja y formar un hogar, recuerda que tu signo siempre busca sentirse amado y protegido. El mejor regalo para tu signo es el perfume o algo de oro. Sigue con la dieta y con algo de ejercicio, que eso te hará estar de lo mejor. Te compras ropa para cambiar de look. Tendrás un golpe de suerte con los números 00 y 21.

Foto: Hola

Leo

En estos días tendrás las energías algo revueltas, significa que vas a tener algunas dificultades en cuestiones de tu trabajo, así que te recomiendo tratar de solucionar todo de la mejor manera. Te llega la invitación de salir de viaje. Ya no busques a ese amor que te dejó, recuerda que es mejor conocer personas más compatibles con tu forma de ser. Para los Leo que están en pareja este 14 de febrero va a ser de mucho romance y para hablar de un compromiso firme en tu relación. Te llega un regalo que no esperabas como un reloj o anillo. Recuerda que si no puedes con algún problema puedes pedir ayuda, todos necesitamos de alguien para salir adelante, deja a un lado el orgullo. Tus números de la suerte son 9 y 34. Trata de usar más el color naranja y amarillo para que la suerte esté de tu lado.

Virgo

Fin de semana de lograr los objetivos que tienes en mente para progresar. En cuestiones de salud solo cuídate de las depresiones y nervios, trata de entender que todo lo que te pasa es para acumular experiencias y seas más fuerte. Este 14 de febrero lo vas a celebrar de lo mejor, por fin encuentras a la persona ideal y decides vivir en pareja. A los solteros les va a venir un amor que va a ser muy compatible. Te compras ropa para un evento o conferencia, recuerda que el Virgo es el más pulcro y el que mejor se viste del zodiaco. Sacas tu Visa o pasaporte para salir de viaje en los próximos meses. Tendrás un golpe de suerte el 13 de febrero, pon una vela roja y pídele a tu ángel de la guarda que venga la abundancia y prosperidad a tu vida. Tus números de la suerte son 17 y 23.

Libra

Este fin de semana tendrás grandes momentos que te darán alegrías y sentirás que tu plan de vida se realiza de la mejor manera. Este 14 de febrero te llegará una sorpresa por parte de un amor que te hará muy feliz, sobre todo porque tu signo está en la mejor etapa para formalizar su relación de pareja. Sigue con la dieta y el ejercicio, pues ya te ves de lo mejor. Te invitan a salir de viaje para visitar a tu familia. Recibes un dinero inesperado por el pago de comisiones o ventas. Evita cofrontamientos en el trabajo. Este 13 de febrero, si estás soltero trata de juntar trece monedas de cualquier denominación, échales tu perfume y luego ve a la iglesia para dejarlas como limosna mientras pides con mucha fe tres deseos, que serán cumplidos antes de que acabe el mes. Tus números de la suerte son 11 y 29.

Escorpión

La buena suerte estará de tu lado este fin de semana, en tu trabajo se avecinan cambios positivos para tu signo. Evita pelear con tu ex pareja, recuerda que hay personas que no pueden separase totalmente de ti, pero dialoga y aclara que eso no puede ser. Este 14 de febrero recibes una sorpresa por parte de un amor nuevo que te pondrá muy feliz y los que están casados se volverán a enamorar y tendrán una noche de pasión, y regalos como un perfume y flores. Cuídate de problemas de estómago o gastritis, ve con tu médico. Este 13 de febrero tendrás una revelación divina que te ayudará a estar mejor en todos los sentidos, te recomiendo que prendas un veladora de color rojo y pidas lo que tanto deseas a tu ángel de la guarda, verás que se cumple pronto. Tus números de la suerte son 02 y 13, y tu color el rojo.

Foto: Extra

Sagitario

Este viernes será afortunado para tu signo, te ofrecen un trabajo que te dará más ingresos, sólo evita poner trabas; si la suerte toca a tu puerta, acéptala. Te invitan a una fiesta y la pasarás de lo mejor. A los que están solteros les llegará una pareja muy compatible del signo de Aries, Leo o Virgo, sólo trata de ir despacio en tu relación, y para los que están en pareja, este 14 de febrero su mejor regalo es un compromiso firme en la relación y un anillo o perfume que les encantará. No pienses tanto, déjate llevar por tu intuición, que tu signo siempre acierta en lo que presiente. Sábado de tomar un curso de idiomas o redes sociales que te ayudará mucho. El domingo visitarás a tus familiares. Tendrás un golpe de suerte con los números 06 y 27, y trata de usar el color azul para estimular tu suerte.

Capricornio

Saldrás a buscar el éxito este fin de semana, ten en cuenta que estos días serán de cambios muy positivos para tu vida, sólo trata de mantener tu actitud y deja atrás los rencores. Cambias unas materias en tu carrera universitaria o te animas a tomar una especialización, tu signo necesita estar siempre estudiando para sentirse útil. Este Día de San Valentín recibirás una sorpresa muy agradable por parte de tu pareja, y tu regalo se relacionará con los viajes o una noche de pasión, sobre todo porque a tu signo lo domina el sexo. Tendrás un golpe de suerte el 13 de febrero con los números 29 y 30, y trata de usar los colores azul y blanco para estimular tu suerte. El mensaje de tu ángel dice que busques la perfección en tu interior invocando cada día lo feliz y bendecido que eres por la gracia de Dios.

Acuario

Recibirás muchas sorpresas agradables y regalos inesperados este fin de semana, pues estás en tu época de cumpleaños y eso te llena de buenas energías. Este viernes será de mucho trabajo y acudes a juntas con tus superiores para analizar cambios de puestos. Te llega un bono sorpresa por un trabajo extra. Si tienes a la pareja ideal, dile que sí, recuerda que el mejor estado del ser humano es vivir en compañía. Te busca tu mami para prepararte una comida y darte un regalo. Ten cuidado con los juegos extremos y ten precaución para evitar los accidentes. Tendrás un golpe de suerte con los números 03 y 18, y usa los colores rojo y azul para estimular tu energía positiva. Si cumples años en estos días, córtate el cabello y usa ropa nueva para que tu energía se renueve. Un amor del pasado te busca para regresar.

Piscis

Será ideal este fin de semana para que pongas en orden tus ideas y acciones para construirte un mejor futuro, en particular porque te encuentras en tu mejor época para hacer dinero, ya que los astros están a tu favor. El viernes tendrás mucho trabajo y acudirás a juntas con tus superiores para posibles cambios de proyectos. Te invita a salir alguien de tu trabajo, pero trata de no involucrarte tanto en lo amoroso con personas de tu ámbito laboral porque puedes tener problemas. Arreglas tu coche para venderlo. El sábado te darás tiempo para comprar ropa y cambiar tu look. El domingo saldrás de viaje para visitar a un amor verdadero y le llevas un regalo para afianzar la relación. Ordenas tu papelería de impuestos y los pagos de tu tarjeta. Te llega una propuesta de matrimonio en este Día de San Valentín.

Foto: AstroMundus

Con información de MhoniNoticias