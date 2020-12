Sanciones de hasta 90 mil pesos a vehículos particulares que brinden servicio de transporte

Tras la emisión del semaforo verde estatal los habitabntes del estado relajaron las medidas con conducta casi normal pasando por alto las recomendaciones de la Secretaría de Salud, ya que a decir de la población son contradictorias ya que al emitir semáforo verde los hospitales están nuevamente rebasados tanto en infraestructura como en recurso humano.

Foto: Noreste.

Se ha demostrado a través de los medios de comunicación que posterior a festividades no se dejan esperar los contagios y los ingresos de personas son en su mayoría personas de la tercera edad, insuficiencia renal , vih, diabetes e hipertensión, obesidad que son los que pagan las consecuencias de las desiciones del gobierno.

A lo largo del año se han saturado los hospitales en semana santa , 10 de mayo, vacaciones de verano, fiestas de independencia, fieles difuntos y ahora al saber las personas que hay semáforo verde el aumento de contagios ya empezo , el arribo a los hospitales y en los próximos días aumentarán las defunciones.

A través de esta edición se ha dado conocer la situación tanto por medios oficiales como extraoficiales que el sistema de salud empieza a saturarse aún poniendo todo su empeño y profesionalismo el personal no será suficiente si el gobierno no lleva a cabo medidas estrictas para que se acaten las medidas sanitarias a nivel local aplicar estrategias para sancionar o realizar supervision para evitar aglomeraciones tanto en espacios públicos, privados o en comercios ya que de no hacerlo en las próximas semanas alguien de nuestras familias no estará en cena de navidad y año nuevo.

Foto: Revista Milenio.

Ante las próximas fiestas decembrinas algunas distribuidoras de la OMS recomienda que la Habitación en caso de ser ventilada ya que con tono de conversación normal , todos con cubrebocas la seguridad es solo durante 14 min. En tono alto la conversacion la seguridad es de 9 min . Fuente : OMS.

Por lo que recomiendan reunirse solo habitantes de la casa, máximo 10 personas. Al día de hoy hay 115,099 fallecidos a nivel nacional, casos confirmados 11,228 en 24 horas.

Hasta el cierre de esta edición hay 48 personas hospitalizadas por covid en la zona norte del estado.

Hay 30 en el IMSS, más 20 en el Hospital Regional.

Redacción Noreste.

