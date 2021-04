Saquean cuenta de abogado tihuateco

Poza Rica, Ver. – Vecinos de la Colonia Francisco I Madero señalaron a este medio de comunicación que el parque de «Las Américas» ubicado en el Cerro del Abuelo, indicaron que desde hace más de un año este parque o espacio público emblemático de la ciudad de Poza Rica se encuentra en el total abandono.

Es muy lastimoso señalar que los propios visitantes a este parque de las Américas para observar por las tardes y noches, el bello espectáculo de la ciudad dejan toda la basura sobre y bajo de las bancas, convirtiendo este lugar en un vil cochinero.

Por lo que sería necesario que los propios comerciantes que acuden a realizar la venta por las tardes a este parque, fueron obligados a que diariamente levantaran la basura y mantuvieran este espacio público limpio.

Pero hay que decirlo, en Poza Rica falta la cultura de la limpieza, todo queremos que nos lo hagan, sin poner nada de nuestra parte, de esta forma se expresaron los vecinos que habitan alrededor de este bellísimo lugar donde por las tardes se puede observar el esplendor de la ciudad de Poza Rica.

Doña Raquel afirmó «cuando tengo la oportunidad de decirle a los comerciantes y a los propios visitantes a que recojan su basura y hagamos algo por nuestro querido parque de las Américas, me mandan al c* y con palabras obscenas me dicen vieja váyase a dormir a su casa y deje de estar molestando».