Saquean fábrica de iPhone en la India; trabajadores exigen salario

La creación, aplicación y distribución de la vacuna contra el coxis-19, ha causado un revuelo a nivel mundial. Algunas personas consideran que las pruebas fueron tan rápidas que no se tomaron el tiempo para considerar más factores.

Por ahora, quienes se han aplicado la vacuna, desmienten las creencias.

La enfermera Kristen Choi, de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) fue una de las participantes de los ensayos en la aplicación del fármaco fabricado por Pfizer y BioNTech, esta profesional de la salud, decidió publicar su experiencia en la revista médica The Journal of the American Medical Association.

“La experiencia después de la segunda inyección fue diferente. Mi brazo rápidamente se volvió doloroso en el lugar de la inyección, mucho más que la primera vez. Al final del día, me sentí mareada, con frío, náuseas y un dolor de cabeza terrible”, menciona la mujer en su relato.

“Me acosté temprano y me dormí de inmediato. Alrededor de la medianoche, me desperté sintiéndome peor: con fiebre y frío, náuseas, mareos y apenas podía levantar el brazo debido al dolor muscular en el lugar de la inyección. Mi temperatura era de 37,4 ° C”, agrega la enfermera en su relato.

“Si se aprueba esta vacuna, es posible que la mayoría de las personas que reciben la vacuna tengan 1 o más reacciones a la vacuna como yo. Afortunadamente, mi experiencia de tener todos los síntomas juntos parece ser poco común”, indicó la enfermera en su escrito afirmando que es importante hablar de las reacciones de la vacuna, las cuales son similares a los síntomas del COVID-19.

“Los médicos deberán estar preparados para discutir con los pacientes por qué deben confiar en la vacuna y que sus efectos adversos podrían parecerse mucho a COVID-19”, puntualiza Choi.

“Tendrán que explicar que la fatiga, el dolor de cabeza, los escalofríos, el dolor muscular y la fiebre son respuestas inmunitarias reactogénicas normales y una señal de que la vacuna está funcionando, a pesar de las desafortunadas similitudes con los síntomas de la enfermedad”, finaliza Kristen en su relato.

Como bien sabrán, la dosis de Pfizer y BioNTech es una vacuna ARN, la cual contiene parte del código genético del SARS-Cov-2 y al ser aplicada, permite al sistema inmunológico crear una respuesta contra el coronavirus. Con esto se puede decir que los efectos secundarios como fiebre, nauseas y mareos tienden a ser una respuesta normal del cuerpo.

Sin duda es de vital importancia saber esto de una, pues estamos muy seguros de que las ‘fake news’ en torno a la vacuna estarán al tope en las próximas semanas, cuando en México y otro países comience la campaña de vacunación contra el COVID-19.

