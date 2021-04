SAT descarta presencia de vacunas falsas contra Covid en aduanas

Ciudad de México. – Horacio Duarte, quien funge como administrador general de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), descartó la detección de vacunas falsas contra Covid-19 en el país; luego de la denuncia hecha por la farmacéutica Pfizer.

Al respecto, el funcionario aseveró que en las aduanas sí se han decomisado materiales destinados al personal médico como cubrebocas u oxímetros, así como diversas cantidades de pruebas rápidas de detección de la enfermedad que trataron de ingresar a México sin haber pagado impuestos o porque no cumplen con las normas impuestas por las autoridades mexicanas, no obstante, esta actividad no se ha detectado en cuanto a vacunas se refiere.

“Nosotros no hemos detectado apócrifos en las aduanas; nosotros tenemos detectado en las aduanas este tema de Pfizer digamos vacunas pirata por decirlo de alguna manera».

