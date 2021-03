Se abren de nuevo salones infantiles en Nuevo León

Monterrey, NL.- La Secretaría de Salud de la entidad regresará a la Federación cuatro mil 680 dosis de la vacuna Sinovac, de origen chino, al considerar que no serían efectivas y además podrían representar un riesgo en caso de aplicarse, ya que llegaron al estado en condiciones inadecuadas de conservación, y así habría ocurrido en otras siete entidades.

El titular de Salud estatal, Manuel de la O Cavazos, comentó que las vacunas “no son enchiladas, papitas o Sabritas, ni refrescos” sino sustancias que ayudan a que los seres humanos tengamos inmunidad, y en caso de aplicarlas así “echadas a perder”, se podría poner a las personas que se les apliquen, pues pensando que están inmunizadas podrían contagiarse y morir.

Las cuatro mil 680 vacunas, dijo De la O, forman que parte de un lote de 33 mil 480 dosis que se recibieron en el estado, y según pudo verificar personal de la dependencia, venían en hieleras que las mantenían a una temperatura de treces grados centígrados, cuando deben conservarse a una temperatura de dos a ocho grados, para que tengan efectividad.

Según el funcionario, también se han detectado “vacunas echadas a perder”, además de Campeche y Oaxaca, en los estados de Tamaulipas, Coahuila, Jalisco, Michoacán y Guanajuato que, junto con Nuevo León, forman parte de la Alianza Federalista. Comentó De la O que, aunque no es responsabilidad de la secretaría estatal de Salud, tienen que cuidar que no siga pasando esto, pues de por sí hay insuficiencia del biológico.

Expresó que las vacunas que estaban destinadas para inmunizar a los adultos mayores del norte del estado, llegaron en el avión, se checaron y al verificar que no sirven, “así me fuercen no las vamos a aplicar en Nuevo León, porque es más importante la salud que todo”.

Manuel de la O señaló que, a través de la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario de la entidad, se revisaron las condiciones de almacenamiento del biológico, se hizo un acta a través de la Contraloría para ponerlas a disposición del gobierno federal, para que decidan lo que harán con ellas.

Pero en el caso de Nuevo León, afirmó, no se la pondría a su mamá, ni a su esposa e hijos, tampoco la usaría él mismo, y así cuidará a todos los nuevoleoneses.

Por otro lado, informó que desde este martes y hasta el viernes se aplicarán en seis centros de vacunación un total de 35 mil cien dosis para los adultos mayores de Apodaca, de las cuales hasta antes de las tres de la tarde de hoy se habían aplicado seis mil 510 vacunas

Además, informó, hoy llegaron 23 mil 400 dosis de la vacuna Pfizer y se está evaluando en qué municipio periférico serán aplicadas a la población mayor de 60 años.

