¡Se acabó el amor! Jennifer López y Alex Rodríguez rompen y cancelan compromiso

Anna Shpak, novia del yourber Ricardo “N”, mejor conocido como “Rix”, habló por primera vez tras la detención de su pareja que es acusado de abuso sexual.

A través de sus redes sociales, la modelo de origen ucraniano, salió a su defensa y añadió que no se encuentra bien con la situación que enfrenta el youtuber tras la denuncia legal que entabló en su contra la influencer Nath Campos.

“Perdón por desaparecer. No estoy bien, ustedes no se imaginan lo que estamos pasando como familia. Donde están acusando, difamando, con las injusticias tan fuertes, tratar de destruir la vida de la persona y familia. No deseo esto a nadie, y no tengo palabras para explicar…”, manifestó Shpak.

Asimismo, la joven aseguró que a pesar de estos tiempos difíciles agradece a quienes siguen apoyándolos además de señalar que continuará trabajando, aunque no esté del mejor ánimo.