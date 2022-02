Se aclararán observaciones a la Cuenta Pública 2020, asegura López Obrador

Foto: Luces del Siglo.

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró desde Palacio Nacional que “se van a ir aclarando” las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo a la Cuenta Pública 2020.

De acuerdo a las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública 2020, que fue entregada al Congreso de la Unión el domingo, López Obrador dijo de manera enfática que en el Gobierno de la Cuarta Transformación “no hay ladrones” y que estas observaciones se irán aclarando.

“Se van a ir aclarando todas las irregularidades que según la ASF se encontraron en la cuenta pública, así es siempre, se audite todo y se empieza a aclarar. Recuerden de cómo llegaron a decir que el cancelar el aeropuerto de Texcoco nos había costado 300 mil millones, y tuvieron que aceptar que se pagaron 100 mil millones. Todavía eso es preliminar, desde luego lo usan nuestros adversarios los conservadores corruptos porque piensan que es lo mismo y no”, declaró.

El jefe del Ejecutivo federal mexicano afirmó que este tipo de informes son usados por los conservadores para golpear a su Administración, además reiteró que ya no hay ladrones.

«Antes operaba el Chupacabras, el Diablo, Don X, etcétera, con impunidad, y ahora ya no, no somos iguales. En este Gobierno no hay ladrones para que quede claro”, opinó.