Se aumentará el turismo con rehabilitación de San Juan de Ulúa: COMETUR

Veracruz, Ver.- La reactivación del turismo pospandemia fue complicada debido a la falta de sitios de recreación, como fue el caso, de uno de los iconos de la ciudad y Puerto de Veracruz, San Juan de Ulúa.

La visita del presidente el pasado 2 de diciembre a la presentación de la primera etapa de remodelación del fuerte, supone un aumento considerable de visitantes en próximas fechas, sobre todo en esta temporada decembrina, mencionó el presidente del Consejo Metropolitano de Turismo (COMETUR), Sergio Lois Heredia.

«La realidad es que todos los turistas que vienen a Veracruz y no solo por primera vez, a veces por segunda o por tercera, quieren visitar la fortaleza, quieren tomarse la fotografía, quieren conocerla, dar el tour por ahí. Entonces, el hecho de que estuvo cerrada en pandemia nos afecto definitivamente, porque el turismo quería ir y no podía, y bueno lleva muchos años la fortaleza también, si bien no en un descuido, pues sí con la falta de inversión, es un inmueble muy antiguo, es un inmueble que está a la intemperie completamente, está en medio del mar y que por lo mismo necesita mantenimiento, necesita que se le invierta recursos y desde hace muchos años no pasaba, ahorita qué bueno que está pasando, es muy buena para el turista, es muy bueno para el veracruzano como tal porque es un icono de nuestra ciudad» subrayó.