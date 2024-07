Se avecina conflicto en el Cobaev 14; rechazan regreso de Guadalupe Guerrero Cano como directora

Tihuatlán, Ver.- Este fin de semana aumentó el rumor del regreso de Guadalupe Guerrero Cano, quien fuera directora del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, plantel 14 Tihuatlán, misma que hace un año fue destituida por diversas anomalías y abusos en contra de maestros, padres de familia y alumnos, lo cual consta con oficios enviados a la dirección general del COBAEV.

Entrevistados, quienes omiten su nombre por temor a represalias, refieren que desde la semana pasada aumentó el rumor y la tensión al interior del plantel educativo sobre el regreso de Guerrero Cano, quien en su tiempo fue sustituida por Yarid Chrisfield Lugo, quien un mes después también fue enviado a otra institución, tomando las riendas Nancy Trinidad Rocha.

Indican, que cómo es posible que la autoridad acceda al cambio cuando están pendientes muchas explicaciones de Guadalupe Guerrero por el hostigamiento con varios maestros, muchos de ellos de los cuales enviaron oficios de rechazo de su regreso, el boteo irregular que exigía a los alumnos cuyo recurso prevalece la duda para cual beneficio y otras presiones de las que padres de familia, mismos que también se inconformaron.

Lo grave es la nula sanción de la exigencia de facturas de por lo menos 20 climas que fueron adquiridos para varias áreas del COBAEV 14, el recurso duplicado por más de 300 mil pesos para la construcción de un techado, donde se contrató sin explicaciones de una compañía del estado de Puebla, entre otras anomalías como el nulo inventario de pantallas y diverso material, donde se continúa exigiendo una respuesta por parte de la misma sociedad de padres de familia.

Esto sin duda ha generado un malestar generalizado de quienes se niegan que vuelva el atraso y la irregularidad, pero sobre todo la prepotencia con que se conduce Guadalupe Guerrero Cano, misma que no permitirán su regreso, así se tenga que exigir a las instancias educativas del gobierno estatal y federal, quienes deben investigar a fondo a sus anomalías cometidas y no premiarla con regresarla a donde no la quieren.

Por Adrián Mendoza Salazar