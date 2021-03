Se avecinan cambios en la SEV

Tuxpan, Ver. – Desde hace unos días comenzó se comenzó a rumorar un posible cambio en la delegación regional de la Secretaria de Educación de Veracruz (SEV) región Tuxpan, rumor que ha comenzado a tomar fuerza, pues de acuerdo a los mencionado por fuentes extraoficiales de la dependencia estatal, en próximos días se llevara a cabo el cambio de delegados, por lo que de darse la salida de Odilón Nava Sánchez, su lugar podría ser ocupado por José Iván Coral Sosa actual supervisor escolar 165 de escuelas primarias de Tuxpan y Álamo.



Mientras dichos cambios no se realicen, se continuará trabajando como hasta ahora en la delegación, al menos hasta el próximo 26 de marzo, fecha en la que inicial el periodo vacacional de semana santa.



Será después de este que se determinaran varias acciones, ello al hablarse de un retorno a clases presenciales, en este sentido las autoridades educativas locales, está panorama aún es incierto, ello por debido a que el municipio se ha mantenido en el color naranja del semáforo epidemiológico, lo cual significa que existe alto riesgo de contagio, lo que representa una decisión no factible para las escuelas del municipio.

De retornar a las aulas, se daría para el próximo ciclo escolar 2021 – 2022, además no sería igual para todos los niveles educativos, puesto que la responsabilidad de conciencia para proteger y apegarse a los protocolos sanitarios no es igual para las edades de los escolares.



Serían universidades y bachilleratos los más aptos para un retorno a clases, sin embargo, se buscará estrategias para que los alumnos de nivel básico y jardines de niños, puedan regresar a las aulas de manera paulatina y de forma segura.

Con información de Martha Hernández.

