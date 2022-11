Se baja de la contienda Grupo Financiero Inbursa para comprar Banamex

México. – El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció este miércoles una conferencia de prensa con su homólogo chileno, Gabriel Boric Font, tras finalizar la reunión bilateral ampliada que tuvieron esta tarde como parte de su encuentro oficial acompañados de las respectivas comitivas de los gobiernos de México y Chile.

“Hay una relación muy fraterna con Chile y yo, además de enviar un abrazo solidario al pueblo de Chile, quiero también felicitarlos por haber elegido democráticamente a Gabriel (Boric Font): joven, inteligente, sensible, humano, como lo merece el pueblo chileno, el pueblo de Salvador Allende”, subrayó.

Además, el mandatario mexicano reconoció que la unión bilateral se basa en acontecimientos históricos, culturales, políticos y de solidaridad, los cuales quedaron evidenciados tras el golpe de Estado en Chile hace 49 años, cuando personas de ese país se vieron forzadas al exilio en México.

En el Salón Panamericano de Palacio Nacional, el presidente de Chile, Gabriel Boric Font, resaltó los lazos de cooperación y amistad entre ambos países en diferentes ámbitos.

En el mensaje a los representantes de medios de comunicación, se refirió a la reunión de empresarios de las dos naciones en la que participó esta mañana.

El diálogo permitirá abrir oportunidades comerciales y mejorar las condiciones de vida de ambos pueblos, detalló.

Los jefes de Estado de Chile y México encaminaron su encuentro a la revitalización de la relación bilateral en materia política, educativa, cultural, económica y de cooperación.

Dialogaron también sobre el cuidado del ambiente, el cambio climático, comercio e inversiones.

El presidente Boric informó que la actualización del acuerdo de entendimiento, hoy renovada, no se llevaba a cabo desde 2015.

Hay condiciones para consolidar reunión de la Alianza del Pacífico, asegura presidente

El presidente López Obrador sostuvo que hay condiciones para llevar a cabo la Cumbre de la Alianza del Pacífico pese a los conflictos de política interna en Perú, los cuales evitaron que el mandatario de dicha nación, Pedro Castillo, se reuniera en México esta semana con integrantes de la iniciativa regional.

Refirió que México actualmente preside de forma temporal la Alianza, sin embargo analiza las posibilidades para entregar formalmente a Perú la estafeta que le corresponde.

“Es un acuerdo institucional de Estado, de naciones, y que no se tomó en cuenta que deben respetarse los acuerdos, los convenios internacionales. Además, con todo respeto, considero que no es la forma, no es el modo en que debe de comportarse un gobierno”, mencionó.