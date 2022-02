Se busca garantizar la revitalización de las lenguas indígenas

Los fines de semana son claves para generar movimiento económico entre los prestadores de servicios establecidos

Por: Delhy Galicia



La reapertura de la zona arqueológica de el Tajín es un buen avance, pero ante la disposición que este centro ceremonial se mantenga cerrado los fines de semana, no ayudará en reactivar la economía en esta región del Totonacapan, así lo dijo el presidente del Consejo administrativo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, licenciado Antonio Alcubilla Hernández.

Informó que desde el año pasado se buscaba que dicho centro ceremonial fuera abierto al público, pero por diferentes causas no se pudo, afortunadamente el alcalde Eric Domínguez Vázquez gestiono ante las instancias correspondientes y se logró la reapertura, ahora lo que sigue es reactivar la economía de los prestadores de servicios.

Comentó que los prestadores de servicios y turismo fueron los más perjudicados tras el cierre de la zona arqueológica, la pandemia y la exagerada inflación a nivel nacional, provocó la caída histórica de la economía, por lo que se espera iniciar el año con buenos números.

Señalando que el comercio local incrementa un treinta por ciento sus ventas entre semana y los sábados y domingos hasta en un setenta, si se mantiene cerrado dicho centro ceremonial, no ayuda mucho, por lo que espera que cambien las estrategias con el paso de los días, por eso es que también los representantes de las Cámaras de Poza Rica y Tuxpan temen muy lenta recuperación de la economía.

Respecto al semáforo epidemiológico color naranja externó que en los negocios establecidos se continúan reforzando los protocolos de salud para evitar más contagios de Covid 19, ya que es importante disminuir esas estadísticas, de forma que también las escuelas regresen a clases presenciales, esto ayuda a que circule más dinero.

Por último destacó que la economía de los comerciantes establecidos se había mantenido de noviembre del año pasado hasta la primer quincena de enero de este año, pero mediados de enero les pego la cuesta de enero y también que algunas escuelas empezaron a trabajar de manera virtual, por lo que se espera que con el paso de los meses mejoren su situación económica.