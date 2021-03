Se cae Telcel y los memes no se hacen esperar

Jalisco.- Una mujer, aparentemente servidora de la nación de la Secretaría del Bienestar, que se negó a dar vacunas a un grupo de adultos mayores en Puerto Vallarta, Jalisco, fue bautizada en redes sociales como #LadyProle.

La joven, quien portaba un chaleco oficial característico a los que usan los servidores de la nación, dijo a un grupo de adultos mayores que las vacunas “son para prole”, por lo que no podía aplicárselas a los “ricos” que son enviados “por contactos”.

En un video que circula en redes sociales, se ve el momento en que la mujer, quien revisa la identificación de las personas para que pasen a vacunarse, les dice a los adultos mayores que no los puede pasar porque, si lo hace, le roban la vacuna a la prole.

“Yo sé que tal vez no tiene la culpa, pero en serio, ayúdeme, no estoy haciendo nada malo, es que si la paso a usted voy a tener que pasar a todos los ricos que mandan aquí por contactos. Si yo la paso a usted, le roba la vacuna a la prole”, dice la joven a una mujer que solicitaba ser vacunada.

De inmediato, el hombre que la graba le responde:

“Oiga no politice, aquí no hay prole, aquí hay adultos mayores, no politice usted, no lo manejen así porque está mal, es gente adulta, somos humanos y todo mundo quiere vacunarse”, le espeta un hombre.

De acuerdo con medios locales, este hecho ocurrió en la Clínica 179 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puerto Vallarta.

Señalan que uno de los problemas que se han registrado en la campaña de vacunación en Puerto Vallarta es el “turismo de vacunas”, ya que personas de otras ciudades viajan a este municipio para ser inmunizados.

Acuden a los centros de vacunación con credenciales de otros estados y presentan comprobantes de domicilios de esta ciudad de Jalisco.

Por ello, en el caso de la clínica del IMSS, a donde arribaron adultos mayores de otras ciudades para vacunarse, se enfrentaron con servidores de la nación, quienes les explicaron que no los podían inmunizar porque estaban dando preferencia a los adultos mayores de la localidad.

