¿Se casarían? Foto de Belinda desata pista sobre posible matrimonio con Nodal

Estados Unidos.- Lily Collins anunció que se casó con el director de cine Charlie McDowell en Dunton Destinations, un complejo de lujo con pintorescos paisajes ubicado en Colorado.

La protagonista de Emily in Paris compartió a través de su perfil de Instagram una serie de fotografías en las que aparece con su ahora esposo en un bosque con su vestido de novia diseño de Ralph Lauren de cuello alto, mangas largas y hechura de encaje.

En cuanto al maquillaje y peinado, optó por un look muy natural y un recogido partido a la mitad hecho, obviamente, por su maquillista de cabecera Fiona Stiles y el estilista Gregory Russell.

A las románticas imágenes que publicó sumó un tierno mensaje: «Nunca había deseado ser el alguien de alguien más que el tuyo, y ahora soy tu esposa. El 4 de septiembre, oficialmente nos convertimos el uno del otro para siempre. Te amo más allá», escribió en Instagram junto a una imagen en la que aparece la pareja dándose un tierno beso.

“Nunca he sido más feliz…” agregó en una siguiente publicación.

Con un escenario boscoso de fondo, la hija de Phil Collins agregó: “Lo que comenzó como un cuento de hadas, ahora es mi realidad para siempre. Nunca podré describir adecuadamente lo de otro mundo que fue el fin de semana pasado, pero mágico es un buen lugar para comenzar”.

Por su parte, el cineasta compartió en Instagram las mismas fotos y agregó: «Me casé con la persona más generosa, considerada y hermosa que he conocido. Te amo«.

Fue el 25 de septiembre del año pasado cuando Lily anunció que se había comprometido con el director de cine de 38 años. Fue la misma actriz quien compartió algunos detalles de aquella pedida de mano a la edición estadounidense de la revista Vogue.

«Fue totalmente surrealista. Fue una sorpresa total y puedes darte cuenta por mi cara: No soy tan buena actriz. Supe desde el principio que quería estar con él, pero no sabía cuándo iba a pasar», contó la hija de Phil Collins que ya está trabajando en el drama circense Halo of stars.