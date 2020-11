Se criminalizan marchas de mujeres en Veracruz, reclama académica

Xalapa, Ver. – La académica de la Universidad Veracruzana, Estela Casados González pidió que no se criminalice a las mujeres que protestan contra la violencia de género, ya que en Xalapa policías antimotines las han encapsulado cuando han marchado por el centro de la ciudad e incluso detuvieron por algunos minutos a una de las manifestantes el pasado 28 de septiembre durante las movilizaciones por la despenalización del aborto.

«Fue algo desproporcionado totalmente debido a que las mujeres que tuvieron a bien manifestarse el pasado 28 de septiembre, no son delincuentes. Lamento que las fuerzas del orden nos vean así, porque no lo somos. Calificarnos a todas y tratarnos como delincuentes, es bastante grave. No es justo».