Se desprende pedazo de concreto de la Línea 3 del Metro de Monterrey

Nuevo León.- Alrededor de cinco mil 800 trabajadores del sector salud de Nuevo León que no se encuentran laborando en áreas covid, serán vacunados la presente semana contra el coronavirus.

Consuelo Treviño, subsecretaria de Prevención y Control de Enfermedades detalló que se vacunará al personal de jueves a sábado de esta semana, en específico a aquellos que no pertenecen a la red de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) pero que estén registrados en la plataforma estatal.

Esto incluye a paramédicos, y doctores de farmacias, entre otros, quienes estarían recibiendo la vacuna en el Hospital Regional Militar de Alta Especialidad a finales de esta semana.

Treviño explicó que a partir de este 6 de mayo se continuará con la vacunación a los profesionales de salud que ya se inscribieron en la plataforma estatal de hospitales públicos y privados que no han recibido el inmunizador al no ser considerados de primera línea, por no tratar directamente con pacientes infectados de Covid-19.

Adelantó que serán llamados a vacunarse solo aquellos que se registraron ante el estado de Nuevo León cuando se lanzó la convocatoria en meses pasados, y solo podrán acudir a recibir las dosis aquellos que reciban la llamada y se les confirme una cita.

De acuerdo a la vocera de la estrategia contra la Covid-19, se cuenta con cinco mil 800 vacunas para este personal médico, por lo que Treviño reconoció que todavía faltarán más trabajadores del sector en recibir la vacuna.

Cabe recordar que esto se da después de que médicos no considerados de primera línea en Nuevo León han protestado durante semanas pasadas pidiendo que se les considere en el esquema de vacunación, sin embargo la autoridad estatal ha alertado en diferentes ocasiones que se trata de una decisión de la autoridad federal.

