Se dispara el consumo del agua en Tuxpan

Tuxpan.- Las altas temperaturas y la escases de lluvias ha provocado que se prendan los focos rojos en la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), el vital líquido comienza a escasear, resalto Jorge Alberto Vargas Chavelo, Jefe de la Oficina Operadora Tuxpan, quien reconoció que problema de desabasto se tiene presente varias colonias y en las comunidades que corresponden a Tuxpan, por ello es que a través de pipas de agua se estará distribuyendo el vital líquido a toda la población, sin excepción alguna.



“Desde hace unas semanas se incrementó el consumo del vital líquido, anteriormente en una casa se consumían no más de 10 metros cúbicos, y con las altas temperaturas se llegan a consumir hasta más de 25 metros cúbicos, disparándose al doble el consumo de agua y más por el tema de la higiene personal” indico el jefe de la oficina operadora CAEV Tuxpan.

Foto: Autoridades llaman a racionar el agua.



Ante esta situación hace el llamado a la población a racionar el consumo de agua, el periodo de sequía se ha prolongado y las lluvias siguen sin llegar, por ello el llamado para evitar que este problema se salga de las manos y que ya no haya agua para poder atender la demanda de la población.



El reparto del agua a través de pipas causa inconformidad entre los usuarios de la CAEV, al señalar que no llenan los tinacos, lo único que llenan son trastes de agua, y la población no cuenta con tanque de grandes cantidades para almacenar el agua, por lo que el agua que reparten no alcanza y se ven en la necesidad de comprar el agua a quienes se dedican al negocio de la venta de agua en pipas.

Por Martha Hernández