Se espera al doble de peregrinos en la basílica menor de la Virgencita de Guadalupe en Xalapa

Xalapa, Ver.- En la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) y en la Procuraduría del Medio Ambiente del Gobierno Estatal (PMA), reportan obras como concluidas cuando generan subejercicio o reintegro de recursos a la Federación que quedan a libre disposición, además, se duplican funciones, asumen atribuciones que no les corresponden, y generan contratos multianuales sin el conocimiento y aprobación del Gobernador del Estado como lo establece la Ley, entre otras irregularidades, dio a conocer el diputado local priista Marlon Ramírez Marín.

Durante la comparecencia de Juan Carlos Contreras Bautista, secretario de Medio Ambiente en Veracruz, ante diputados en el Congreso Local, el Legislador le solicitó detallara tal y como aparece en el Tercer Informe Trimestral de Finanzas Públicas, si están pagados, devengados o en subejercicios, los montos destinados para obras señaladas en el Informe de Gobierno en su apartado, “acciones basadas en la naturaleza” a través del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos.

Según el Informe, se destinaron 46.8 millones de pesos y fueron ejecutadas: La planta de tratamiento La Tortuga (Nautla); el Proyecto Ejecutivo del Rescate del Río Naolinco; la Rehabilitación Hidrogeológica de la laguna El Farallón en Actopan; y la rehabilitación y rescate del ANP Arroyo Moreno en Boca del Río y Medellín de Bravo, y como responsables de la ejecución se menciona a la SEDEMA y a la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente (PMA),

Cuestionó si la SEDEMA y PMA son las unidades responsables con atribuciones reglamentarias o se duplican las funciones; ¿en qué artículo y/o disposición del reglamento se faculta?, ¿qué empresas o constructoras realizaron estas acciones? y ¿cuál fue la unidad ejecutora responsable de su ejecución y supervisión?

A esto, el titular de la SEDEMA, respondió que la obra de la Tortuga se encuentra contratada, ejecutada y devengados los 17.9 millones de pesos; las obra del Río Naolinco con un monto de 7.7 millones de pesos, está contratada y por ejecutarse, y no se ha devengado el cien por ciento del recurso, y aseguró que fue contratada en octubre de 2022, por eso no aparece en el reporte; asimismo, que la rehabilitación y rescate del Área Natural Protegida Arroyo Moreno en Boca del Rio con 6.2 millones, está contratada y se ejecutará este y el próximo año.

Dichas respuestas fueron desmentidas, ya que en el Tercer Informe Trimestral de Finanzas Públicas de 2022, se observa un presupuesto del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos del orden de 499.3 millones de pesos con una erogación devengada al 30 de septiembre solamente de 92.3 millones de pesos y como unidad responsable a la PMA. “Con las pocas acciones de inversión pública que refleja este informe, prevalece una diferencia de recursos públicos de $358.2 millones de pesos”.

Contratos multianuales fuera de la ley

El Diputado Marlon Ramírez Marín, también especificó que de acuerdo al mismo Informe de Cuenta Pública, destaca, la adquisición, instalación y puesta en marcha de tres casetas fijas de monitoreo de calidad del aire, por un monto total de 52.2 millones de pesos para los municipios de Coatzacoalcos, San Andrés Tuxtla y Tuxpan con un presupuesto asignado y devengado por 22 millones 681 mil,944 pesos y $29 millones 500 mil pesos para el municipio de Boca del Río, igual con compromiso de pago (devengado).

Preguntó al Secretario mediante qué proceso de licitación se realizaron estas adquisiciones, si se trató de un contrato llave en mano; si ya concluyeron con las obras o adquisiciones, y todo lo referente a fecha en que se realizó el proceso y la firma del contrato, de ejecución y cumplimiento contractual, si fue multianual, si hubo auditoría o revisión de fiscalización de estos recursos federales, en qué fecha, qué entidad fiscalizadora las realizó y los resultados al respecto.

Juan Carlos Contreras Bautista respondió que se terminó la instalación de estas casetas hace unas semanas, admitió que hubo un retraso, y justificó que el monto es la sumatoria de construcción, instalación y puesta en marcha de las estaciones, 4 de la PMA y 4 de la Secretaría, 7 fijas y una móvil; asimismo, aseguró que si no hay cumplimiento a las normas no se puede adquirir tal equipo; que no se trata de contratos “llave en mano”, porque se hace licitación, y tampoco se trató de un proyecto multianual, porque las reglas del recurso aplican hasta marzo.

Dicha respuesta quedó descartada, ya que la empresa PERIFERIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V. es la encargada de la adquisición, instalación y puesta en marcha de 3 casetas fijas y una móvil de monitoreo de calidad del aire, y el contrato tiene vigencia desde el 26 de noviembre del 2021, con una terminación 25 de marzo de 2022. En la Cuenta Pública al 30 de septiembre, refleja un monto devengado de 22 millones 681 mil 944 pesos, es decir, hay una diferencia de 7 millones 082 mil, 380 pesos.

Marlon Ramírez Marín preguntó al Secretario si cuenta con autorización del Ejecutivo estatal, ya que el Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en su Artículo 183, establece que “las unidades presupuestales no contraerán obligaciones que impliquen comprometer recursos de los subsecuentes ejercicios presupuestales, así como tampoco celebrarán contratos o ejecutarán proyectos de infraestructura de largo plazo, ni otorgarán concesiones, permisos, licencias y autorizaciones o cualquier otro acto de naturaleza análoga, que implique la posibilidad de algún gasto contingente o adquirir obligaciones futuras.”

“Se exceptuarán de lo anterior, los casos previstos en los ordenamientos jurídicos aplicables. En casos excepcionales, debidamente justificados y dictaminados, el Gobernador del Estado podrá autorizar a las dependencias o entidades la celebración de contratos de obras públicas, adquisiciones o de otra índole que rebasen las asignaciones presupuestales aprobadas para el año. En estos casos, los compromisos excedentes serán cubiertos con la disponibilidad presupuestal de los años subsecuente”, artículo que no supo citar y desconoce el Funcionario Estatal.

Finalmente el Diputado local priista pidió al titular de la SEDEMA, responda por escrito en el término de 48 horas, ya que no pudo hacerlo en la comparecencia, lo referente a las revisiones y fiscalizaciones, así como lo referente a un contrato de compras fraccionadas y que fue observado por el Órgano de Fiscalización, porque hay un prestador de nombre Luz María Olivo Fuentes, y un contrato que se le entrega a Dulce María Olivo Fuentes, “para que aclare si es un tema de homonimia y si son hermanas”.

Redacción Noreste