Se estima participación electoral arriba del 60 por ciento: Julen Rementería

Veracruz, Ver.- El Senador, Julen Rementería del Puerto, señaló que en las casillas se reporta gran afluencia a nivel nacional, lo cual se estima que en la jornada electoral haya una participación superior al 60 por ciento.

Tras emitir su voto en la casilla 4398 ubicada en la colonia Zaragoza del municipio de Veracruz, el panista aseguró que la participación ciudadana copiosa, dará legitimidad a todos los candidatos triunfadores este domingo.

«Lo que da gusto es ver la participación de la gente, se escuchan las noticias en que en todo el país hay largas filas en los centros de votación, y eso habla seguramente de una participación por arriba del 60 por ciento, lo cual es muy bueno. Me parece que lo que se tiene que hacer es que en las elecciones haya una participación muy copiosa, para que entonces podamos tener a los candidatos, quienes resulten ganadores, pues que sean con una legitimidad fuera de dudas, donde realmente la mayoría de la población sea quien los haya elegido», declaró.

El también aspirante a una Diputación Federal por la vía plurinominal mencionó que, hasta el momento, no se han reportado incidentes graves durante la jornada electoral y se espera que esto continúe durante todo el domingo.

«Hubo algunos detalles de esa naturaleza, también en la Ciudad de México, me parece que en la (alcaldía) Venustiano Carranza también hubo algunos problemas, pero estamos hablando de todo el país, yo espero que esto no se repita, que lo que sea es esto, algunos señalamientos de cosas indebidas, pero que sean aisladas, que al final no sea la generalidad, para que entonces podamos tener un resultado satisfactorio para todos», expresó.