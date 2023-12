Se estiman lluvias y viento por FF13 que se extenderá desde el noreste hasta el norte del país

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador abrió las puertas del Gobierno federal a Ernestina Godoy en caso de que no sea ratificada al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX).

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador acusó una venganza por parte de la oposición, en particular del Partido Acción Nacional (PAN), para no ratificar a la fiscal capitalina debido a las investigaciones derivadas del Cártel Inmobiliario.

El mandatario mexicano ordenó a legisladores de la 4T que no exista ningún tipo de negociación para lograr la ratificación de Ernestina Godoy en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

“Mi opinión ante estas cosas es que no se negocie nada, que no se transe, nada más es dejarlo de manifiesto, por qué no lo aceptan, por qué no aceptan que ella vaya de nuevo a la fiscalía, porque se están vengando, porque ella inició las investigaciones en contra de políticos corruptos de un partido”, puntualizó.