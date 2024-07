Se forma la segunda tormenta tropical de la temporada en el océano Pacífico, llamada Bud

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó como “no serio” el anuncio que hizo en la previa el multimillonario Elon Musk de frenar la planta de Tesla que se construiría en Nuevo León.

“Es una decisión que tomó esta empresa, de esperar para iniciar la inversión de la planta automotriz en Monterrey, eso es todo”, apuntó en la conferencia matutina de Palacio Nacional.

“Ellos toman esa decisión, sostienen que como el presidente (Donald) Trump habló de que no se iban a vender los carros que se produzcan en México quieren esperar a que pase la elección en EE.UU. para ver si esto no les afecta en el caso de que ganara el presidente Trump, así lo entiendo, y que se llevara a la práctica esta manifestación de que ya no se van a comprar en EE.UU. carros que se produzcan en México”, puntualizó.

«Esto la verdad no es serio, porque no podrían hacerse en EE.UU. los vehículos que se consuman en EE.UU., no es porque no tengan capacidad tecnológica y capital, tienen una gran experiencia en producir automóviles, sino porque son muy altos sus costos de producción en EE.UU., entonces les afectaría a sus consumidores”, dijo.