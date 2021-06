Se judicializará elección de Veracruz; Morena acusa parcialidad del OPLE

Xalapa, Ver.- No se detectó el uso o condicionamiento de los programas sociales federales en Veracruz durante la jornada electoral, aseguró el delegado en esta entidad de la Secretaría del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara:

«Me hubiera yo enterado por ustedes», respondió.

Dijo que muchos, refiriéndose a otros partidos políticos, sí lo hicieron, pero en Morena no, por convicción y por blindaje.

«Estamos curados de espanto y pues, no por suerte, si no por una estrategia nacional. Los programas sociales han sido diseñados para no ser mal usados. Son programas universales, se entregan directamente. Nadie le puede meter la mano», insistió.

Entrevistado este jueves en el Gimnasio Omega, en Xalapa, donde se lleva a cabo la aplicación de la segunda dosis contra Covid a personas de 50 a 59 años, dio a conocer la reactivación de estos programas, que en el caso de la pensión de personas adultas mayores y con alguna discapacidad aumentarán.

De igual forma regresa la apertura de otros, como el de Jóvenes Construyendo el Futuro y las Becas Benito Juárez.

Por Héctor Juanz