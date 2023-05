Se lanza Manuel Huerta contra Ahued; «que cumpla su palabra de no ser candidato»

Xalapa, Ver.– La menor Fátima Cristal González Platas, desaparecida hace casi 6 meses en Villa Aldama habría sido víctima de una red de trata en dicho municipio dijo su tía, Guadalupe Rubí Romero González.

Advirtió quea trata de jovencitas ha sido recurrente, sólo que los familiares no lo denuncian:

«Intentaron llevarse a otra chica, pero como no lograron llevársela, los papás no denunciaron y ni dijeron nada. Mi madre se fue para allá para enterarse de la situación y nos da coraje e impotencia que las autoridades sigan diciendo que mi niña no es víctima de una red de trata, pero si yo no hago público esto en ese pueblo no pasa nada y en ese pueblo siguen pasando cosas, pero la gente por miedo y por su mentalidad cerrada no denuncian».