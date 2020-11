Se lleva a cabo campaña de reciclaje: Cazones de Herrera

Poza Rica de Hidalgo, Ver.- Locatarios del mercado Manuel Ávila Camacho, desmienten que el mercado haya sido cerrado, indicando que sólo los domingos varios locatarios se toman su descanso y para realizar quehaceres domésticos en sus domicilios

En este sentido, señalaron qué algunos locatarios en su mínima parte, por lo de la pandemia han optado por abrir sus locales ya muy tarde y cerrarlos muy temprano de lo acostumbrado, pero el mercado de Manuel Ávila Camacho, permanece abierto.

Foto: Noreste. / Gabino Escamilla Hernández.

De igual forma la señora Norma y Chabelo señalaron que los locatarios han estado siempre pendientes y acatando las disposiciones sanitarias en esta emergencia sanitaria del covid-19, proporcionando en las entradas y salidas de este centro de abastos el gel antibacterial y en los comercios se acata la sana distancia.

Foto: Noreste. / Gabino Escamilla Hernández.

Todo esto para prevenir a sus clientes un posible contagio de esta terrible enfermedad que está atacando al mundo entero, por lo que señalaron que no hay que bajar la guardia porque la pandemia no ha terminado y no se debe uno de confiar. Indicando que gracias al apoyo otorgado por el gobierno municipal que dirige el ingeniero Francisco Javier Velázquez Vallejo, quién les a proporcionado el sanitizantes y el gel antibacterial, para utilizarlo en las entradas y salidas de este mercado.

Foto: Noreste. / Gabino Escamilla Hernández.

Con información de Gabino Escamilla Hernández.

