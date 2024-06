Se mantendrá el temporal de lluvias en el sureste de país y en la Península de Yucatán

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Gobierno de México mantendrá la política económica, social y de salud independiente de organismos financieros internacionales.

En conferencia de prensa matutina reafirmó que el Humanismo Mexicano del Gobierno de la Cuarta Transformación ha demostrado que funciona mejor que el proyecto neoliberal impuesto durante más de 30 años.

“Ellos, en el caso de la salud, planteaban la privatización de los servicios de salud, que el que se enfermara pagara y que el Estado incumpliera su responsabilidad social en cuanto a la salud, a la educación. Es otra política y somos muy respetuosos de los que continúan con esas políticas, quienes las definen, las aplican, pero México va a seguir manteniendo su autonomía en cuanto a política económica porque nos conviene”, remarcó.

“Además, está demostrado, no hemos seguido esas políticas y nos va bien: crece la economía, aumentan los salarios, hay empleo, hay bienestar y, desde luego, todo porque no se tiene un gobierno al servicio de una minoría y no se tiene un gobierno que auspicie la corrupción y no se tiene un gobierno con ostentaciones y derroche. Es un gobierno austero y eso nos ha funcionado muy bien”, añadió.