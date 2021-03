Se prevé evento de Norte y chubascos en varios estados del territorio mexicano este sábado

Ciudad de México. – Nancy se bajó de la motocicleta, seguida de Gustavo, su novio, quien se desempeña presuntamente como policía de la Ciudad de México. Ambos llegaron el pasado dos de marzo a su domicilio, ubicado en el edificio París, en la colonia Anáhuac, pasadas las diez de la noche.

A las 12:58 de la madrugada del tres de marzo, las cámaras de seguridad del edificio captaron el momento en que un cuerpo cayó sobre una camioneta situada en el estacionamiento. Era el cuerpo de Nancy. La mujer, quien también se desempeñaba como policía capitalina, murió tras ser lanzada de un cuarto piso presuntamente por Gustavo, su novio, quien se encuentra prófugo de las autoridades y a quien se le investiga por el delito de feminicidio.

Foto: Cultura Colectiva

‘¡No, Gustavo, no!’

De acuerdo a videos obtenidos por Grupo Imagen, en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, se observa a la pareja -quienes llevaban cinco meses de relación- llegar a su domicilio con algunos desechables y una botella de vodka, de la que posteriormente se supo que Gustavo ‘N’ bebió por lo menos tres cuartos, en dos horas y media.

A la medianoche se registró una discusión, que de acuerdo a un testimonio que integra la carpeta de investigación de este feminicidio, duró por lo menos diez minutos. Indicó que se escucharon gritos en una de las recámaras de al fondo del departamento y luego en la recámara que da al estacionamiento.

«Luego escuché un ‘¡No, Gustavo, no!'».

A las 12:58 de la madrugada del tres de marzo, el cuerpo de Nancy cayó sobre una camioneta situada en el estacionamiento del edificio. En el departamento quedó colgado el cortinero de la recámara. Dos minutos después, se aprecia a Gustavo ‘N’ bajar rápidamente las escaleras para dirigirse al estacionamiento. Posteriormente, se acerca a la camioneta y después, toma su motocicleta con rumbo desconocido.

Foto: Cultura Colectiva

‘No mams, no sé ni qué ped‘

Los vecinos llamaron a las autoridades correspondientes, pues Nancy se encontraba aún con vida. Con las investigaciones se ha dado a conocer que Gustavo se comunicó con una de las amigas de Nancy para decirle que él no había hecho nada y que no sabía qué había pasado.

«Pues es que no mams, no sé ni qué ped, ya no sé ni qué pasó, no sé ni qué ped*, yo estaba acostado en la cama. Sí discutimos, pero ya después ella me gritó y ya cuando vi ya se había aventado de la casa», dice Gustavo en la llamada. Cuando ella le cuestiona para qué se movió del lugar, él responde:

«Imagínate, tú sabes cómo se maneja la policía. Y me iban a agarrar y me iban a meter al bote y en lo que son peras o son manzanas, yo iba a pagar. Yo me acosté en la cama, te lo juro por Dios, no debo nada, por eso te estoy marcando».

Nancy murió nueve días después a causa de los traumatismos causados por la caída y la necropsia determinó, además, que no tenía alcohol en su sangre.

Se encuentra prófugo

Según familiares de Nancy, consultados por Excélsior, Gustavo se encontraba escondido en el domicilio de su madre, ubicado en la colonia Granjas San José, en Chalco, en el Estado de México, pero que luego de la muerte de quien fuera su novia, se trasladó con otros familiares a dos destinos probables: Oaxaca o Tijuana.

«Eso me habla de que las autoridades no emitieron ningún tipo de orden de aprehensión, nada ni siquiera de presentación”, comentó a Excélsior Patricia Romero, tía de Nancy Jaqueline y quien ha tenido que estar presionando al Ministerio Público para que avancen en la investigación y cuyo único logro ha sido que sea investigada como un homicidio y no como un feminicidio», declaró la tía de Nancy, Patricia Romero.

Con información de Cultura Colectiva