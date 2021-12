Se prevé un ascenso gradual de temperatura en varios estados este miércoles

Foto: Archivo/ Reunión Trilateral (México, Estados Unidos y Canadá)

Ciudad de México.- Tras el deterioro en la participación del mercado de América del Norte frente al desarrollo de China, el mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador, señaló la importancia de fortalecer la región con el “Plan México”, informó que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O expuso a autoridades de Estados Unidos y envió notas a funcionarios estadunidenses para conocer esta propuesta económica.

El mandatario destacó que en América hay una gran capacidad de consumo y se tiene la ventaja del “ahorro en flete”, también señaló que existe un desarrollo tecnológico, recursos naturales y mano de obra joven. Advirtió que se prevé que para el año 2050 China va a tener el dominio económico-comercial del mundo, lo cual, consideró que no es conveniente.

“Si no se fortalece la economía de América del Norte, en 30 años China va a tener dominio por completo de la economía y del mercado mundial y a nosotros, independientemente de la cuestión económica-comercial no nos conviene ninguna hegemonía de ningún país, porque si no hay equilibrios se van a querer resolver esas disparidades con lo bélico, con el uso de la fuerza”, dijo.