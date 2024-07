Se pronostican lluvias intensas en doce estados de México

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que exista una nueva campaña mediática por parte del “bloque conservador y sus medios” por el tema de la sobrerrepresentación de Morena y aliados en la próxima legislatura del Congreso.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador criticó el procedimiento de sus adversarios, razón por la cual instó a la secretaria de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde, a dar un nuevo informe al respecto, el cuarto desde las elecciones del 2 de junio.

«Llama mucho la atención de que es una campaña, del bloque conservador y de sus medios, porque yo tenía la esperanza, no la pierdo de que cambien de parecer, el proceder de los medios convencionales de información, pero no, hasta las piedras cambian de modo de parecer, pero en este caso no, prefieren hacer hasta el ridículo, prefieren el cretinismo y el ridículo”, dijo.

El mandatario mexicano calificó como una “rebelión” las críticas del grupo conservador hacia la sobrerrepresentación que pretenden Morena y aliados a partir de septiembre, lo que permitiría al movimiento de la 4T tener una mayoría calificada en el Congreso y modificar la Constitución.

“Parece como que no está claro o no quieren acatar lo que establece la Constitución y hay como una especie de rebelión del grupo conservador y sus voceros y achichincles, que hablan de una sobrerrepresentación, porque el movimiento de transformación va a contar con mayoría calificada, que le va a permitir reforma la Constitución, y ellos no quieren que se tenga esa mayoría calificada para reforma la Constitución, entre otras cosas porque no quieren que se lleve a cabo la reforma al Poder Judicial”, expuso.

“Quieren seguir manteniendo un Poder Judicial corrupto al servicio de una minoría, un Poder Judicial que le cuesta mucho al pueblo, porque se pagan sueldos elevadísimos a jueces, magistrados y ministros, dinero del presupuesto que es del pueblo. Esos supuestos impartidores de justicia se dediquen nada más a proteger a delincuentes del crimen organizado y a delincuentes de cuello blanco, en contra del pueblo de la mayoría de los mexicanos y de los intereses de la nación”, dijo.